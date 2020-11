Abraham Ancer, en la cima del Masters de Augusta

El golf mexicano vive un gran momento y continúa en la cúspide mundial. El tamaulipeco Abraham Ancer encabeza el Masters de Augusta de manera compartida a la mitad de su competencia, que no pudo completar otra ronda por segundo día consecutivo por falta de luz natural.

Pero el "Turco", tuvo que jugar 26 hoyos el viernes, 8 pendientes de la ronda inicial y los 18 de la segunda. Marcha primero con los norteamericanos Dustin Johnson, el número uno del mundo y Justin Thomas, así como el australiano Cameron Smith.

Los cuatro, sí pudieron terminar su recorrido y suman cada uno 135 golpes (9 debajo del par de campo) para estar primeros en la clasificación y ser serios contendientes a la disputa por el título.

Quien fuera líder durante la primera ronda, el inglés Paul Casey, así como el campeón defensor del título, Tiger Woods, se quedaron a la mitad del recorrido, junto al español Jon Rahm. Junto con otros, completarán su recorrido hoy a primera hora.

Casey sumó 10 pares y un bogey, mientras que Tiger se mantuvo en par de campo, con un costoso threeputt que lo frenó de golpe su arranque agresivo con un birdie en su segundo hoyo.

INSPIRADO

Todavía con el recuerdo fresco del campeonato obtenido el fin de semana anterior por el tapatío Carlos Ortiz en el Houston Open, Ancer hizo vibrar a los mexicanos que lo siguieron desde temprano ayer.

No todo fue color de rosa para el de Reynosa, quién hizo bogey en el hoyo 11 al retomar su actividad de la primera ronda. Pero tras un par en el 12, hilvanó birdies del 13 al 15, teniendo una gran recuperación que coronó con otro "pajarito" en el último hoyo.

Minutos después, empezó junto al legendario Phil Mickelson la segunda ronda por el tee del hoyo 10, la cual también comenzó con mucho nerviosismo con un bogey.

26 HOYOS jugó ayer Abraham Ancer, quien los terminó ocho golpes abajo del par.

Pero fue el único error del "Turco", que registró 6 birdies sin ningún bogey. Los aciertos llegaron en el 12, 14 y 16 en la primera vuelta, así como en el 2, 6 y 8 de la segunda.

Tuvo opciones de águila el de Tamaulipas y también de "pajaritos" que se le escaparon, y que le hubieran dado ventaja sobre sus perseguidores.

Para su tercera ronda en la jornada sabatina, pegará a media mañana luego de que alrededor de 40 golfistas, cumplan con sus segundos 18 hoyos, definiéndose el temido corte, que era uno de las METAS de Abraham en su primer Masters.

LA PACIENCA, UNA CLAVE

"Estoy muy contento con la ronda. Empecé con bogey, pero me dije que muchísima paciencia. De ahí me calmé un poco y empecé a jugar muy sólido. Me recuperé muy bien de los fallos y estoy rodando la bola muy bien el los greens", dijo Ancer después de su actuación.

El tamaulipeco mencionó que Lorena Ochoa fue su motivación para destacar en el golf.

"Lo llevo diciendo desde que empecé mi carrera. Lorena Ochoa es la que me motivó para llegar y me abrió los ojos para darme cuenta de que podemos estar en el PGA Tour y llegar a los primeros puestos del golf mundial", agregó emocionado.

"¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters!", exclamó Ancer en su cuenta oficial de Twitter. "Será un fin de semana inolvidable en Augusta National. -9 después de 36 hoyos".

Clasificación

Muy apretada la pelea por el primer lugar.

Pos. Golfista País Score

E1 Abraham Ancer MEX -9

E1 Dustin Johnson EUA -9

E1 Justin Thomas EUA -9

E1 Cameron Smith AUS -9

E5 Patrick Cantlay EUA -8

E5 Sungjae Im COR -8

E5 Hideki Matsuyama JAP -8*

E5 Jon Rahm ESP -8*

* Hoy terminan la segunda ronda.