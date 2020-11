La moda, vital en el éxito de Gambito de Dama

Hace unos días, llegó a Netflix la serie Gambito de Dama, del director Scott Frank. Su trama ha encantado al público, pero también lo han hecho los atuendos de la protagonista Anya Taylor-Joy, quien da vida al la reina del ajedrez Beth Harmon (un personaje original de la novela de suspenso de 1983 del mismo nombre, escrita por Walter Tevis).

Se trata de una emisión en la que Anya va de la mano con el guardarropa, inspirado por la diseñadora de vestuario basada en Berlín Gabriele Binder, que, según la versión digital de la revista Vogue México, tiene además una infinidad de mensajes ocultos.

"Mi rol es el de conectar siempre con la historia a través de la ropa y por supuesto, el punto de partida es el guión', cuenta Binder por el teléfono, desde su casa en la capital alemana en una entrevista firmada por Julia Hobs. "Me enamoré inmediatamente de él, porque está repleto de inspiración", agrega.

Para la diseñadora de vestuario el mundo del ajedrez le dio las primeras pistas. "Quise comenzar por saber cuáles eran los rasgos característicos de los jugadores de ajedrez y qué es lo que los hace interesantes".

Según puede leerse en Vogue México, Binder comenzó a excavar en el pasado, creando atuendos que tuvieran el poder de evocar la influencia sísmica de los diseñadores de moda clave de la época, como André Courrèges; así como de los talentos femeninos menos convencionales (como Jean Seberg y Edie Sedgwick), a quienes Taylor-Joy recrea a la perfección.

"Ella es mágica", dice Binder sobre la actriz y agrega que. "Si realmente le gusta una prenda y cree que es la indicada para ese momento, hace de la cosa más sencilla algo enorme. Tiene la capacidad de conectar inmediatamente con la ropa que lleva sobre su cuerpo".

"Las T-shirts de la generación beat hechas a la medida, los cuadros característicos de Beth Harmon y el despliegue de vestidos decididamente chic que luce mientras va derribando a sus oponentes masculinos: Gabriele Binder decodifica a continuación los mensajes ocultos tras los mejores looks de Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama", menciona Vogue.

"Para los looks que refieren el estilo de los años 50, pensé en Jean Seberg - quien, como Beth Harmon, era una outsider. Para los looks de Nueva York, tuve a Edie Sedgwick en mente. Más avanzada la serie, incorporé referencias al surgimiento del estilo Biba, pero visto a través de los ojos de una outsider: una persona interesante que hace las cosas a su manera".

"Imaginé que Benny Watts (interpretado por Thomas Brodie-Sangster) podía estar conectado con la Factory de Andy Warhol y parte de la escena musical y artística de la época. Él es tan distinto a todos los demás. No es un geek del ajedrez como los otros: al igual que Beth, él es un outsider. Me pareció que hacían una estupenda pareja".

"Siempre trato de reflejar lo que está pasando dentro de un personaje con lo que lleva puesto y los cuadros me parecieron interesantísimos para el personaje de Anya, pues ella escogería intuitivamente prendas que se conectaran con el ajedrez. El marcado contraste presente en los cuadros también expresa los matices del juego en sí mismo -es decisivo, ganas o pierdes-, algo que no tendrías, por ejemplo, en un estampado floral".

"Me gustan particularmente las T-shirts que Beth lleva hacia el final de la serie, que mandamos a hacer en verde, azul y blanco. Son un guiño a la silueta Courrèges: muy cool, elegantes y sencillas. Me gustó tanto este look que lo repetí una y otra vez, acompañado de pantalones sencillos. Beth también usa las T-shirts con el cardigan de bloques amarillos, un look que se siente tan libre y juvenil. Es definitivamente algo que podrías recrear hoy en día".

"Al final, Beth lleva el abrigo con pantalones y gorra blancos. La idea, por supuesto, es expresar que ella es ahora la reina del tablero y que el tablero es el mundo".

"Queríamos que el look de Beth Harmon en los tardíos 50 y principios de los 60 se viera un poco atrasado a propósito: de esa manera podríamos mostrar claramente el momento en el que ella se actualiza con la época moderna en Nueva York, donde descubre cómo está viviendo la gente de su generación. Cuando Beth está en la escuela siente una diferencia muy grande entre las demás chicas y ella, al punto de que siente que no puede pertenecer a su grupo. En este punto comienza a buscar en todas partes algo (y alguien) con qué conectarse y, en la ausencia de una persona real, se conecta con el vestido del maniquí".

"El vestido que Beth usa para el torneo en París, es uno de mis favoritos. Es casi un vestido de Pierre Cardin y tiene un tipo de elegancia que ya no existe".