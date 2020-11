Golden Tate se disculpa con Gigantes por su comportamiento

Golden Tate, receptor abierto de los Gigantes de Nueva York, se disculpó con el equipo la semana pasada y asumió la responsabilidad por el comportamiento que el describió como "inaceptable", que lo dejó en el banquillo para el partido de la semana pasada contra Washington.

Tate, hablando por primera vez desde que gritó "¡Tírame la pelota!" a la cámara luego de un touchdown tardío en una derrota durante la octava semana ante los Bucaneros de Tampa Bay, y le dio "me gusta" a un tuit pidiendo a los Gigantes que lo cortaran, estaba arrepentido ayer mientras respondía preguntas.

Dijo que sus intenciones no eran intentar que lo intercambiaran antes de la fecha límite de la semana pasada.

"Si me conocen, si conocen mi juego, juego con mucha emoción, mucha pasión", dijo Tate, quien agregó que "Me quedé atrapado en el momento. Me equivoqué al llamar la atención sobre mí".

Reconoció que "Asumo toda la responsabilidad. Lo manejé de manera incorrecta y, nuevamente, llamé atención negativa a nuestra organización. Fue algo que no volverá a pasar".

Joe Judge, entrenador en jefe, hizo que Tate trabajara con el equipo de "cazatalentos" como resultado de sus acciones. No hizo el viaje con el equipo a Washington. Tate firmó un contrato por 4 años y 37 millones de dólares el año pasado con Gigantes.