Desayunar huevo podría ayudar a perder peso

El huevo es un alimento que por su valor nutrimental se encuentra presente en diversos platillos. Ahora, un nuevo estudio sugiere que agregar huevos en el desayuno facilita la pérdida de peso

El huevo es un alimento de origen animal con grandes propiedades nutricionales y culinarias para el ser humano. Se trata de un alimento comúnmente presente en la alimentación humana, por la relación calidad-precio que presenta y la alta densidad nutritiva que aporta. En diferentes países del mundo es normal incluir huevos, en cualquiera de sus presentaciones, durante el desayuno, ya que representan una alternativa fácil de cocinar y nutritiva para formar parte de la primera comida del día.

Recientemente, se dio a conocer un estudio publicado por International Journal of Obesity el cual sugiere que incluir un huevo en la primera comida podría ayudar a la pérdida de peso, debido a las propiedades nutricionales que tiene este alimento. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las principales propiedades nutricionales que contiene el huevo es su alto nivel de proteínas. Según la institución académica, un huevo aporta, repartidos entre la yema y la clara, unos 6.4 g de proteína.

Debido a esta información, la composición protéica del huevo se considera de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y en la proporción "ideal" para cubrir las necesidades de las personas. Sumado al aporte de proteínas, los especialistas agregan que el huevo tiene una potente actividad antibacteriana y antivírica; también es anticancerígeno y tiene propiedades antihipertensivas o antioxidantes. Por su parte, un estudio realizado por American Journal of Clinical Nutrition demuestra que la vitamina A, presente en el huevo, funciona para prevenir la ceguera, mientras que las propiedades antioxidantes del huevo reducen el riesgo de sufrir enfermedades oculares como las cataratas.

Ahora, un estudio publicado por International Journal of Obesity indica que desayunar un huevo por las mañanas ayudará a la pérdida de peso, siempre y cuando se combine con una dieta balanceada.

El huevo por sí solo no induce la pérdida de peso. Sin embargo, el estudio Egg breakfast enhances weight loss, señala que la inclusión de huevos en un programa de control de peso puede ofrecer un suplemento nutritivo para mejorar la pérdida de peso, debido a que este alimento tiene proteínas que evitarán que la persona que lo consume coma de más.

El estudio, realizado en Estados Unidos, probó que en un lapso de 8 semanas los individuos que agregaron un huevo a su desayuno presentaron una pérdida de peso 65% mayor al grupo que no agregó este alimento en su desayuno; también, el grupo experimental presentó una reducción del 34% en la circunferencia de la cintura.

Durante la investigación, los especialistas plantearon que los huevos cuentan con mayor valor de saciedad en comparación con la que dan los fármacos que se venden para bajar de peso. Por lo que las personas que agreguen un huevo en su desayuno tendrán una mayor saciedad y reducirán la ingesta energética a la hora del almuerzo.

Los resultados del estudio demostraron que al no seguir una dieta, el desayuno de un huevo no produce pérdida de peso. Sin embargo, comer el mismo alimento durante el desayuno mientras se sigue una dieta baja en energía, mejora e incrementa la pérdida de peso. Además, el estudio concluyó que al cabo de 2 meses el colesterol total y los triglicéridos de ambos grupos no difirieron entre los que sí comieron huevo y los que no lo agregaron al desayuno.

No obstante, la recomendación de International Journal of Obesity es consumir, únicamente, un huevo durante el desayuno, puesto que un mayor consumo de huevos en la dieta se asocia, significativamente, con un mayor riesgo de incremento de colesterol, según información publicada en la revista journal of the American Medical Association.