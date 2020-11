'Legisladores se olvidan de representar a la sociedad'

Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el sector empresarial está cansado de legisladores que se olvidan de representar a la ciudadanía una vez que llegan al cargo, esto en relación a la aprobación del Presupuesto Federal 2021.

"La verdad, es que ya estamos cansados, como iniciativa privada, de legislativos que se olvidan de que, un vez que son votados, nos representan a todos, no nada más a su partido", expresó Braña.

Señaló que el presupuesto no debió ser aprobado, ya que no va acorde a los tiempos que se están viviendo, por lo que consideró que fue un día triste e indicó que diputados federales que son laguneros lo votaron a favor, lo que calificó como incomprensible, al ser un presupuesto que va a poner en riesgo a estados y a los municipios de Coahuila.

"No se entiende, te habla, tristemente, de que tenemos, al parecer, un dictador, que lo que él diga se va a hacer y no se va a reflexionar sobre si lo que está proponiendo es adecuado", expresó, "el presupuesto no es el adecuado, nos hemos cansado de mencionar que sus obras faraónicas siguen, e incluso tienen un incremento en el 2021, el porcentaje de recurso que se va a destinar a Dos Bocas, a su Tren Maya, y al aeropuerto Santa Lucía, es mayor a este año, cuando sabes que la pandemia no se termina en enero de 2021, en eso estamos todos claros".

Indicó que se deberá esperar la vacuna y su aplicación para que pueda combatirse a la pandemia y que la economía tardará todavía en recuperarse, pero no se observa un presupuesto que evidencie preocupación por recuperar la economía ni que contemple inversión extranjera o que fomente la inversión nacional, lo que derivaría en una situación aún más complicada el próximo año.

Aunque reconoció la disposición de la diputada federal de Morena, Miroslava Galván, de atender a la iniciativa privada en la reunión virtual que sostuvieron tras la aprobación del presupuesto, mientras que otros no lo hicieron, indicó que los empresarios no quedaron satisfechos con la justificación de su voto.