Duelo del 'Tri', en riesgo por contagios

- El partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur corre riesgo de suspenderse debido a positivos a COVID-19 en el combinado asiático.

El reportero Steve Han, quien sigue de cerca a la selección surcoreana informó que: Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom, Lee Dong-jun, Cho Hyeon-woo habrían dado positivo a la prueba de coronavirus, por lo que el resto del equipo volverían a hacerse la prueba y después se tomaría una decisión respecto al partido frente al Tricolor.

México enfrentaría a Corea del Sur en Austria en el primero de los dos compromisos del cuadro de Gerardo Martino en la fecha FIFA de noviembre.

ACLARA CONVOCATORIA

Gerardo Martino no ha llamado a Carlos Vela porque el atacante no quiere y Javier Hernández no es convocado por decisión técnica.

Mientras que "El Tata" alista a Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona, quienes hoy enfrentarían a Corea del Sur, con una gran expectativa para el futuro de la Selección Mexicana, Carlos y "Chicharito" no figuran.

"Insistir en el tema de Carlos, no ha cambiado nada, no tengo nada nuevo sobre su caso, y Javier es un futbolista convocable, pero decidí llamar ahora a Raúl, Henry [Martín] y Alan [Pulido], quien se lesionó", comentó el entrenador del Tricolor, en teleconferencia desde Austria.

Para Martino, no hay que insistir más en Vela, con quien platicó hace un par de años y ha defendido su postura de no vestir la camiseta verde desde entonces.

Si los contagios lo permiten, hoy el combinado nacional se medirá ante Corea del Sur, rival que servirá para que Jiménez, Lozano y Corona tengan una conexión, ya que la última vez que jugaron juntos terminó en goleada de 4-0 a favor de Argentina.

"Probablemente, sean los tres jugadores que más expectativas causan en la prensa y a los aficionados. Contar con ellos, siempre es un aliciente e ilusión. En aquella oportunidad [contra la Albiceleste] era la primera vez que venía Jesús y fuimos muy predecibles, muy quietos en sus posiciones y fuimos absorbidos", explicó "El Tata".

El mes pasado, "El Chucky" no jugó por un brote de COVID-19 en el Napoli, y "El Tecatito" brilló.

Martino también defendió a Rodolfo Pizarro, quien quedó a deber con su desempeño en octubre, y no ha mostrado talento desde que firmó con el Inter Miami de la MLS.

"Los futbolistas pueden venir con un mejor o peor nivel en diferentes convocatorias. Pizarro es un jugador de Selección y tiene nuestro respaldo, nos presenta elementos diferentes en el ataque. En octubre no tuvo su mejor actuación y debemos ajustar, ayudarlo a mejorar".