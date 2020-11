Sergio Ochoa presentará hoy su monólogo El cuidador de forma virtual

Avalado por más de 30 años de carrera, Sergio Ochoa puede presumir que ha hecho de todo en el mundo de la farándula y eso es vital hoy en día para que un artista logre consagrarse en este ambiente tan competitivo.

"Me gusta bailar, cantar o actuar; lo que me pongan me siento cómodo haciéndolo. No soy de poner pretextos. La gente en la actualidad está muy preparada, los chavos vienen con todo y hay que estar a la altura de las barras que nos están poniendo", dijo el hijo de la fallecida Leonorilda Ochoa en entrevista con El Siglo de Torreón.

Sergio comentó que en todo este tiempo de trayectoria le ha pasado de todo. Ha vivido situaciones de éxito, pero también fracasos, sin embargo, ha aprendido de ellos para no tropezar dos veces con una misma piedra.

"Empecé en el programa Las aventuras del Tata, eso fue en 1979, yo tenía ocho años. Luego vinieron Papá soltero, Vaselina, Alcanzar una estrella, además de otras novelas y películas. Llevo un rato en esto por pasión porque me encanta; intenté hacer otras cosas como la publicidad, sin embargo, la vida me regresó a la actuación".

Ochoa se encuentra muy emocionado porque hoy ofrecerá de manera virtual El cuidador; un monólogo divertido, entrañable y conmovedor en el que él cuenta con mucho humor lo que fue cuidar a su madre tras ser diagnosticada con Alzheimer.

"Por primera vez se da la oportunidad de hacer la obra por internet, la haremos en vivo, por lo que todo será muy espontáneo. Habla de mi mamá, de lo que viví con ella con su padecimiento y todo el proceso que tuve a su lado al cuidarla.

"Habla mucho también de la tolerancia de los padres, un tema universal; también de cuando viene esa despedida a nuestros padres, algo que es inevitable. Tratamos de las cosas divertidas que vivimos a su lado", relató.

El cuidador, según confirmó el actor, ha recibido muy buenos comentarios tanto de la crítica especializada como del público y eso es lo que ha mantenido vigente el montaje, el cual, debido a la pandemia, se ha mudado solo por este sábado al streaming.

"Ha sido muy bien recibida esta puesta en escena y gracias a ello es que se sigue contando. Uno hace lo mejor que puede y le echa todas las ganas, pero cuando hacer un producto de entretenimiento ya no está en tus manos, ya depende de la gente si lo arropa o no".

Sergio comentó que él se encargó de escribir El cuidador, monólogo que en un principio dirigió Omar Medina.

"Con los monólogos pasa algo chistoso, porque los vas haciendo tuyos. En un principio estaba con Omar y luego ya fui volando solo. Nos hemos presentado en muchos sitios, tanto de México como en Estados Unidos. Estuvimos a punto de llevarlo a Torreón, pero no se concretó, espero que el año que entra sí se logre".

En cuanto a la pandemia de COVID-19, Sergio dijo que le ha afectado en diversos aspectos. Confesó que se siente frustrado y desea que en 2021 todo mejore.

"Estar encerrado, por obvias razones, es difícil. De repente fue abrupto el cerrar casi todo, nadie estábamos acostumbrados a eso. Nuestras casas se han vuelto gimnasios, salas de ensayos, restaurantes. En lo laboral, cerraron muchas producciones, teníamos muchos planes para este 2020".

A cuatro años de la muerte de su madre, Sergio dijo que la recuerda como una mujer alegre y entregada a su trabajo.

"Mi mamá, Leonorilda Ochoa, era muy feliz. Amaba todo lo que hacía, tenía una chispa única y te hacía reír, no porque se dedicara a eso, sino que así era su manera ser. La gente siempre quería estar cerca de ella porque transmitía alegría".