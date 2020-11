WWE despide a Zelina Vega, exmanager del lagunero Andrade

La noticia confirmada por la empresa luchística llega tras la reciente oportunidad que tuvo Vega para asumir su papel como solitaria luego de ser gerente del luchador lagunero Andrade (antes La Sobre en CMLL) y Angel Garza, sin embargo, Zelina que quedó corta en su intento de arrebatarle el campeonato femenino de Raw a japonesa Asuka.

“WWE ha llegado a un acuerdo sobre el lanzamiento de Zelina Vega. Le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos”, comunicó la empresa luchística de EUA.

WWE has come to terms on the release of Zelina Vega. We wish her all the best in her future endeavors.https://t.co/RUebMGwBTA