Juan Collado se ha dado cuenta quiénes son sus amigos: Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo, sostiene que Juan Collado no ha participado en actos que no estén bien hechos, por lo que nunca se imaginó tener que visitar a esposo en la cárcel.

La actriz de telenovelas, compartió durante una charla para el programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver por Univisión, que a raíz de que su pareja ingresó al Reclusorio Norte en julio del 2019, se ha dado cuenta que quiénes son sus verdaderos amigos.

“Ahí te das cuenta de muchas. Te das cuenta de quiénes te dan la espalda, te das cuenta de quién se hace el tonto y se va. Quiénes están contigo sólo en las fiestas y en las buenas, porque Juan siempre fue generoso y nuestra casa era siempre para todos nuestros amigos”, compartió Carrillo, quien en mayo del 2019 celebró la boda de la hija de Juan Collado a la que asistieron Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz, Manlio Fabio Beltrones, Raúl Salinas de Gortari, José Narro, Manuel Velasco, entre otros miembros de la clase política de México.

También, Yadhira detalló el proceso para visitar a su esposo en prisión.

“Le llevo su comida, sábanas para el colchón donde el duerme; todo para limpiar y sanitizar; sus libros, a veces le llevo flores (...) tu llegas sola a ese lugar, y entrar y no saber cuándo es el día en el que ya no vas a volver a pisar ese lugar, no lo sabes y no lo puedes imaginar, y sólo sabes que tienes que dar lo mejor de ti todos los días en ese lugar”, mencionó durante su visita a Morse & Joe.