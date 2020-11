Rupert Grint bate récord Guinness en Instagram

Quién dio vida al emblemático personaje “Ron Weasley”, apareció en dicha red social compartiendo una fotografía cargando a su hija recién nacida de nombre Wednesday G. Grint, para momentos después conseguir lo que nunca antes, llegar a un millón de seguidores en cuatro horas y un minuto.

“Felicitaciones a la estrella de Harry Potter, Rupert Grint que se ha convertido en la persona más rápida en alcanzar un millón de seguidores en Instagram”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de Guinness World Records Day.

