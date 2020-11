La economía mexicana recibe un impulso gracias al turismo

La crisis del coronavirus se ha dejado sentir con fuerza en prácticamente todas las economías del mundo. Y la mexicana no ha sido una excepción. Los parones forzosos decretados por los principales gobiernos del mundo han tenido un impacto muy significativo, más intenso o menos intenso en función de la coyuntura propia de cada país antes del estallido de la crisis.

México ha sufrido una contracción económica inusual ha sufrido una contracción económica inusual debido a la pandemia y su producto interior bruto ha experimentado una caída de dos dígitos que ha sembrado incertidumbre en la ciudadanía. Pero hay quien cree que lo peor ya ha pasado y que comienzan a verse los primeros brotes verdes en esta recta final de año. A continuación, vamos a analizar brevemente cómo la recuperación del sector turístico está reactivando el motor gripado de la economía nacional.

La bolsa mexicana comienza a sentir el impulso del sector turístico

Basta con echar un vistazo a la bolsa mexicana para comprobar que se comienza a respirar un aire de cauto optimismo. Cada semana que pasa, las acciones de las principales empresas van dando síntomas de una fortaleza cada vez mayor. Esta nueva realidad se puede comprobar repasando las principales compañías para invertir en acciones las principales compañías para invertir en acciones, clasificadas por su rendimiento reciente y con gráficos técnicos que reflejan números verdes. Y, entre ellas, destacan las sociedades relacionadas con la industria del turismo.

Se percibe un cambio en la confianza de inversores y turistas

Los analistas atribuyen gran parte de este cambio de sentimiento entre los inversores a la confianza renovada en el regreso del turismo, uno de los grandes pilares de la economía mexicana. Así lo indican los datos de las previsiones de ocupación hotelera para las festividades de fin de año: se sitúan actualmente en torno al 60-70%.

Estas cifras, si bien son bajas en comparación con años anteriores, son buenas si tenemos en cuenta la coyuntura completamente atípica y excepcional que estamos viviendo a escala mundial. Reflejan que todavía hay confianza en el turismo mexicano y que se sigue considerando a nuestro país como un destino apetecible en tiempos complicados como estos.

El turismo doméstico vuelve a niveles previos a la pandemia

Otra noticia que invita a un cauto optimismo es la fortaleza actual del turismo doméstico en el país. No hay más que mirar las cifras de pasajeros recibidos por el Aeropuerto Internacional de Cancún: más de 500 000 pasajeros nacionales, números que no se veían desde el pasado mes de febrero. Y, por aquel entonces, la crisis sanitaria todavía no estaba declarada. Cabe destacar que el caso de Cancún es paradigmático, ya que como polo turístico que es, sirve para hacernos una idea de la situación del turismo doméstico a día de hoy.

Algunos motivos que explican el músculo del sector turístico mexicano

En comparación con otros grandes destinos turísticos populares, como España, Francia, Italia o Bali, nuestro país ha disfrutado de una mezcla de suerte y buen tino político que están posibilitando el actual escenario favorable para esta industria tan importante. Solo así puede explicarse el regreso que está experimentando el turismo mexicano.

Por una parte, México se ha beneficiado de los factores geográficos. Al ser vecino de una gran potencia consumidora como los Estados Unidos, el flujo de turistas con medios económicos está prácticamente asegurado. Por otra parte, está la situación de cierre total de los grandes países receptores de turistas, como los que hemos mencionado al principio de este apartado. Y luego está el acierto del gobierno de no haberse decantado por una política de cierre total al turismo. Parece que la situación actual avala la importancia de todas estas variables.

En resumidas cuentas, la economía de México comienza a recuperarse en buena medida gracias al empuje del sector del turismo. Las bolsas comienzan a reflejar este optimismo. Las reservas de cara a fin de año vuelven a crecer. Y el turismo doméstico exhibe un músculo envidiable que no se está dando en otras regiones del mundo. Sumados todos estos factores a la proximidad geográfica con los Estados Unidos y a las políticas de apertura manifestadas por las autoridades hasta la fecha, México se posiciona como potencia turística mundial. E incluso podría salir reforzada frente a destinos turísticos consolidados en Europa o en Asia.