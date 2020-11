Will Smith muestra adelanto de El príncipe de Bel-Air, la reunión

Will Smith sorprendió a los fanáticos de la serie El príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) con un adelanto del próximo programa especial que será lanzado a través de HBO Max.

En el tráiler de "la reunión", se aprecia la participación de Janet Hubert ("tía Vivian" en las primeras tres temporadas), Tatyana Ali ("Ashley"), Karin Parson ("Hilary"), Josep Marcell ("Geoffrey"), Daphne Reid ("la otra tía Vivian") y Alfonso Ribeiro ("Carlton"). Los actores compartirán sus vivencias durante el rodaje de la serie lanzada en el año 1990, la cual finalizó seis años después, así como también recordarán a James Avery, actor que dio vida a otro de los personajes principales de la serie, el "tío Phil". Cabe señalar que "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" se estrenará el próximo 19 de noviembre en la mencionada plataforma de streaming.