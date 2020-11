Reportan toma de rehenes en empresa de videojuegos Ubisoft de Montreal

Autoridades de Saint-Laurent en la ciudad de Montreal, Canadá se desplazaron este mediodía al edificio de la empresa de videojuegos Ubisoft al reportarse toma de rehenes.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de rehenes que fueron privados de la libertad dentro de las instalaciones por un grupo de hombres armados.

POSSIBLE PRISE D'OTAGE | Des dizaines de personnes sont vues sur le toit de la bâtisse d'Ubisoft, en train de barricader la porte extérieure https://t.co/wrwYBoebWN pic.twitter.com/WQA4dXcnHl — TVA nouvelles (@tvanouvelles) November 13, 2020

De acuerdo a la información de TVA Nouvelles, algunos trabajadores lograron resguardarse en la azotea en espera de ser 'rescatados' por autoridades.

La empresa Ubisoft fue fundada en 1997, y es conocida por sus populares videojuegos 'Prince of Persia: The Sands of Time', la saga 'Assassin's Creed', 'Far Cry' y 'Watch Dogs' .