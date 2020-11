Sofía Castro comparte su experiencia tras dar positivo a COVID-19

Este jueves por la noche, la actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, compartió en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 hace una semana y continuaba con síntomas.

“Les quiero platicar que he estado un poco desaparecida en redes sociales porque hace un poquito más de una semana salí positiva a COVID, no lo había querido platicar, no lo había querido anunciar, hasta no sentirme un poco mejor”, mencionó.

Además destacó que aunque era 'extremista' con las medidas que tomaba para cuidarse, el virus ya puede atacar a cualquiera.

Sofía Castro comparte que tiene Covid-19 desde hace una semana pic.twitter.com/HAXzt2mzfN — Saul GC (@SaulGC10694257) November 13, 2020

Yo creo que ya la próxima semana estaré mucho mejor, espero poder ya estar mejor porque el sábado tengo un compromiso de trabajo muy muy importante que espero poder estar sana y perfectamente bien para estar negativa y poder hacerlo sino pues se tendrá que posponer”, agregó.

Actualmente continúa en confinamiento solitario y se esperará a realizarse la segunda prueba para buscar el resultado negativo y poder regresar a sus actividades.