PRD critica a diputados por no bajar recursos para Durango

Perredistas critican labor de diputados federales por no haber peleado en el Congreso de la Unión por mayores recursos para Durango dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, año en que el Gobierno de Durango tendrá un recorte por parte del Gobierno Federal de más de mil millones de pesos por lo cual no habrá dinero no solo para nueva infraestructura u obra pública sino para dar mantenimiento a la existente, como las carreteras.

Miguel Ángel Lazalde Ramos, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado, dijo durante su visita a La Laguna que lamentablemente el tema del presupuesto federal ya se autorizó de una muy mala manera pues no habrá recursos adicionales para Durango pese a que se hizo un esfuerzo para tratar de conciliar y persuadir y sensibilizar al Gobierno Federal de que los estados requieren ayuda y no se logró. "Pareciese que no tenemos diputados federales sobre todo los de Morena, las diputadas federales no quisieron ponerse la camiseta por Durango son diputadas federales que no están en favor de los duranguenses sino en favor de un mesías o de un presidente de la República cada vez más obstinado en tener más poder y el control total del presupuesto", declaró Lazalde. Dijo que viene para 2021 cero presupuesto, es decir ni un solo peso, para el mejoramiento de carreteras, que es la reparación de las mismas, lo que afecta la conectividad con otros estados y otros municipios. "El Fortaseg finalmente lo eliminaron y tendrá que ser el Gobierno del Estado quien absorba el gasto que ya se tiene y básicamente le quitan mil millones de pesos al Gobierno del Estado este año ya que los municipios recibirán 9% menos de participaciones complicando todavía más la situación tan precaria que tienen muchos de los municipios que si al caso les alcanza en muchos casos solo para pagar la nómina", dijo. También criticó en especial la actuación de la diputadas federales por Durango Maribel Aguilera Chairez, Martha Olivia García Vidaña, María de Lourdes Montes Hernández, Hilda Patricia Ortega Nájera, todas de Morena, porque desde su parecer no hicieron mucho para gestionar recursos para Durango ya fueran programas (fondos) u obras. "Lo que queremos señalar es la muy mala participación de nuestros diputados federales lo que queremos pedir a los ciudadanos es que tengan conciencia de lo que sucedió y no podemos tener diputados federales que solamente repitan lo que se dice en las mañaneras, se requieren diputados federales que es tu que estén peleando por las causas de los ciudadanos y defendiendo en estos tiempos la economía de los duranguenses", dijo el dirigente del PRD. Aseguró que casi el 100% de las personas no conoce los diputados federales y menos si es que han hecho algo por Durango. "Tengan cuidado a quien le vuelven a dar el voto esperemos que el año que entra no se vuelva a dejar esta situación porque la economía de los duranguenses va a estar en una situación vulnerable, el decir que no se le entregue recurso al Estado que porque hay corrupción cuando vemos que agarran al hermano de Andrés Manuel López Obrador con un fajo de dinero, la corrupción sigue en la 4t y la realidad es que la desaparición de los fondos va a afectar a todos. El presidente de la república lo que busca es concentrar el recurso", acotó.