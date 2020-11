Elon Musk acusa de 'falsas' las pruebas rápidas de COVID-19

"Algo falso está pasando", escribió en su cuenta de Twitter.

El propietario de Tesla y SpaceX compartió que se sometió a cuatro pruebas rápidas del antígeno, las cuales entregan diagnóstico en solo 15 minutos.

Tras realizar las pruebas, dos de los tests dieron positivos y dos negativos, sospechando sobre la efectividad del diagnóstico de las mismas.

En otro mensaje, Musk aseguró que ha presentado síntomas de un resfriado cotidiano, 'nada fuera de lo normal', aclaró.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.