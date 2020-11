Project xCloud llegará a México el 18 de noviembre

Poco a poco los grandes títulos de videojuegos han dejado de ser exclusivos de una consola. A pesar de que las nuevas generaciones de Xbox y Playstation acaban de llegar al mercado con muchas mejor potencia y gráficos. Quienes quieren una alternativa para jugar encontrarán una opción en Project xCloud.

Catherine Gluckstein, directora general y de productos de Project xCloud, recordó que, hace apenas un año, Microsoft comenzó a darle forma a su servicio de juegos en la nube Project xCloud Preview con la intención de brindar a la comunidad de gamers de todo el mundo la oportunidad de jugar títulos de consola Xbox de formas completamente nuevas. "Ha sido increíble ver cómo Project xCloud ha seguido evolucionando con ayuda y apoyo de nuestra grandiosa comunidad", escribió en el blog de la empresa.

Ahora la marca ha confirmado que su sistema de videojuegos en la nube llegarán a Australia, Brasil, Japón y México a través del programa Project xCloud Preview el 18 de noviembre. El registro ya se encuentra abierto.

Gluckstein explicó que, en cada uno de los cuatro mercados, empezarán con este Preview para probar, hacer iteraciones y recopilar los comentarios de los jugadores con la intención de que, el próximo año, den el siguiente paso y lleven los videojuegos en la nube a estos mercados como parte de Xbox Game Pass Ultimate.

"A pesar de que 2020 ha sido un año desafiante para todos, esperamos que los videojuegos en la nube brinden nuevas formas para que juegues cuando y donde quieras. Acompaña a Master Chief donde y como quieras desde tu dispositivo móvil, pisa a fondo el acelerador en Forza sin preocuparte porque alguien más esté utilizando la televisión, ¡prepárate para descubrir tu próximo juego favorito!".

Hay que recordar que los videojuegos en la nube permiten acceder a los títulos desde un teléfono o tableta Android.

Regístrate y juega de manera gratuita

Durante este Preview los gamers que se inscriban tendrán acceso a una biblioteca de títulos seleccionados de forma gratuita, incluidos algunos de los favoritos de Xbox Game Studios como Minecraft Dungeons, Halo: The Master Chief Collection y Forza Horizon 4.

Para poder acceder a los juegos es necesario contar con un teléfono móvil o tabletas Android y descargar la aplicación Xbox Game Streaming (Preview) que puedes encontrar en Google Play Store, disponible en inglés, español, portugués y japonés.

Sin embargo, hay que aclarar que el Preview de Project xCloud únicamente está disponible bajo invitación, la buena noticia es que, de acuerdo con Catherine Gluckstein, continuarán enviando invitaciones durante los próximas días y semanas.

Para solicitar tu inscripción ingresa a esta página: https://www.xbox.com/es-MX/xbox-game-streaming/project-xcloud/register

Juegos disponibles

A continuación te compartimos la lista final de juegos disponibles para los participantes de la vista previa:

ARK: Survival Evolved

Batman: Arkham Knight

Black Desert

Bloodstained: Curse of the Moon

Borderlands: The Handsome Collection

CODE VEIN

Cricket 19

DayZ

Dead by Daylight

Destiny 2

Devil May Cry 5

eFootball PES 2020

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears 5

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger Ix

Halo Wars 2: Standard Edition

Halo: The Master Chief Collection

Hellblade: Senua's Sacrifice

HITMAN

Just Cause 4

Killer Instinct: Definitive Edition

Minecraft Dungeons

Mitsurugi Kamui Hikae

Ori and the Will of the Wisps

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

ReCore

RESIDENT EVIL 7 biohazard

Sea of Thieves

Shadow of the Tomb Raider

Sid Meier's Civilization VI

Skyforge

SMITE

Stellaris: Console Edition

Tekken 7

WWE 2K20

Yakuza 0 .