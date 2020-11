'No pierdo el tiempo al contestar críticas de los medios', dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al escritor Juan Villoro que no pierde el tiempo al criticar a periodistas o medios de información, porque si no lo hace quedará en estado de "indefensión" ante la gran lanzada contra su gobierno de casi todos los medios.

"Él dice que pierdo el tiempo, para que estoy respondiendo a los cuestionamientos, ahí no estoy de acuerdo, tengo que responder para informarle al pueblo, porque si no me quedo en estado de indefensión", dijo el mandatario.

"Tengo motivos suficientes para señalar que hay toda una gran campaña, una gran lanzada en contra del gobierno que represento de casi todos los medios".

En entrevista, Juan Villoro señala que en México existe plena libertad de expresión, por la cual se debe luchar todos los días, pero consideró que el presidente pierde el tiempo criticando a periodistas o a medios informativos, porque tiene cosas mucho más importantes que hacer.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que "con honrosas excepciones", antes la prensa se dedicaba a aplaudir, a quemar incienso al presidente, no se podía tocar al intocable, ahora están ejerciendo a plenitud la libertad, antes negociaban con la libertad, era buen negocio.

"El periodismo se usaba para tener poder y hacer negocios al amparo de ese poder. Eso ya no existe, pensando que con los ataques a mi gobierno vamos a regresar a como era antes, entregando miles de millones de pesos del presupuesto para que nos aplauda, para que nos quemen incienso, no imagínense, cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres".