Iniciativas de Reforma de Outsourcing

El 12 de noviembre de 2020, se turnó a aprobación el paquete de Reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT, Código Fiscal, Ley del ISR y Ley del IVA en materia de subcontratación o, como mejor se le conoce, OUTSOURCING. Este paquete de Reformas tiene como objetivo regular el outsourcing por medio de ordenar tres figuras de trabajo o contratación: a) Subcontratación de personal, b) Servicios especializados y obras especializadas y c) Agencias de colocación.

En lo que respecta a la subcontratación de personal u “outsourcing”, se eliminaría este modelo de trabajo. Es decir, la Ley establecería que se prohíbe que una empresa tenga contratada a su gente en otra empresa, desde luego refiriéndome a “empresa” persona física o persona moral.

Sobre los servicios especializados y obras especializadas se comenzaría a exigir que se tuviera una aprobación de la STPS para desarrollar servicios de TODA CLASE en el país.

Y finalmente, en lo que respecta a las agencias de colocación o reclutamiento selección de personal, permitiría la figura siempre y cuando, la agencia de colocación no funja como patrón del personal reclutado y seleccionado. O mejor dicho, que no terminen siendo contratados por la agencia de colocación.

Además, agudizaría las sanciones a quienes incumplieran con lo que las iniciativas de Reformas establecerían.

Creo que a todos nos surgen varias dudas al respecto como: Si yo me dedico a prestar servicios jurídicos, de mantenimiento, médicos, proyectos, consultoría, contabilidad, de comedor, de transporte, etc… específicos y especializados, entonces ¿ya no voy a poder seguir trabajando si la STPS no me autoriza? ¿mis clientes me dejarán de contratar ante el temor por estas Reformas?; Si en mi empresa, tenemos un grupo de empresas INTERNAS para diversos giros y fines, entonces ¿ya no podré administrarme de esa forma?, ¿qué va a hacer la autoridad para diferenciar eficientemente entre subcontratación y servicios especializados? ¿Qué tan fácil será que mi negocio de servicios, en el que llevo “n” años y que no es una “outsourcing”, no se vea afectado? ¿Voy a tener que preocuparme de que mi negocio se confunda con una outsourcing? ¿Realmente esto va a parar la venta de facturas de operaciones inexistentes? ¿Esto va a asegurar que la gente esté dada de alta en el IMSS y además con el salario que debe ser? Si se pretendía regular la subcontratación, entonces ¿por qué no se regula y, en vez de eso, simplemente se estaría eliminando con esta iniciativa de reforma?

Recuerdo que, a inicios de este año se planteaban iniciativas, por ejemplo, de crear un padrón de empresas de subcontratación con el fin de tenerlas conocidas, reguladas y vigiladas, lo cual pienso que es un paso en buen sentido hacia una correcta regulación. La eliminación absoluta de un modelo de trabajo adoptado por millones de trabajadores y miles de empresas a lo largo país, seguramente descompondría más cosas de las que arreglaría, pues los problemas laborales y fiscales que se pretenden eliminar, no requieren necesariamente de una “outsourcing” o empresa de subcontratación para existir.

Francamente, es relativamente muy sencillo saber si una empresa de subcontratación u "outsourcing" es legal o ilegal, por lo que debemos de buscar Reformas BIEN ENCAUSADAS para que eviten que terminemos cayendo en incluso mayor descontrol del tema.

Unos de los problemas de raíz más trascedentes de las empresas en México es la falta de buenas prácticas en sus modelos de planeación, control, administración, reporteo, etcétera y, una buena gestión de administración brindada por una firma seria de subcontratación, aporta fuertemente para hacer a la empresa más competente. Para las empresas extranjeras que invierten en México, un servicio de una firma seria de “outsourcing”, es muy valioso pues les ayuda a encargarse de cumplir cabalmente con la Ley en materia laboral.El detalle no está en la subcontratación de personal sino en un marco regulatorio confuso que no prohíbe EFICIENTEMENTE que se defrauden impuestos y contribuciones.

