Buscan rescatar el Bosque Urbano Francisco Villa de Lerdo

Con la finalidad de rescatar el bosque urbano "Francisco Villa", la asociación civil Lerdo Próspero presentó en la presidencia municipal un escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento.

Georgina Solorio García, presidenta de la citada asociación, explica que mediante el escrito están solicitando el acta extraordinaria de Cabildo 004/4, de fecha 20 de marzo del presente año, donde se autoriza la construcción de infraestuctura civil para el Centro de Rehabilitación Especial del Estado (CREE).

La petición a las autoridades municipales, indica Solorio García, se acompaña con la petición que se realizó al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, para que se reconsidere la intención de utilizar un predio ambientalmente impactado por la operación de la empresa Cribissa.

Agrega que esta obra, de beneficio colectivo y de rehabilitación para personas con capacidades diferentes, no puede estar a lado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), además de en medio del periférico y frente a la empresa más contaminante, por todos los inconvenientes que ello implica, como el riesgo de un accidente y afectar uno de los pulmones de la ciudad.

Aclara que el bosque urbano, donde se pretende construir, no ha sido desincorporado y no podrán hacerlo ya que se requiere un dictamen ambiental que indique que la zona es apta para la construcción del una obra de carácter hospitalario y nunca cumpliría con este requisito ambiental.

"Al bosque urbano como tal, no puede quitársele un árbol, ni un solo metro cuadrado no puede ser utilizado más que para su propia conservación. Por otra parte esta obra no cuenta aún con todos los permisos y trámites que la ley exige", enfatiza.

Por otra parte, la representante de Lerdo Próspero, dio a conocer que la nómina municipal es exorbitante, que consume el 60% del presupuesto anual y aún así los servicios son deficientes y la atención nula, pues con el pretexto de la pandemia no atienden al público ni tan solo por teléfono.

"El alcalde cree que gobernar es entregar platos calientes, despensa raquítica y bolos exiguos cuando la realidad es que se trata de una precampaña, sin considerar las necesidades de cada uno de los centros de población en el medio rural y colonias que por años no han recibido atención en pavimento y otros servicios básicos", termina diciendo.