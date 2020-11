Ventaja enfrentar a Pachuca: Rodríguez

Tras un breve descanso al aprovechar la Fecha FIFA, pero sin olvidarse que tienen por delante la disputa del repechaje en la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna ya trabajan en su cuartel general, Territorio Santos Modelo, preparándose de cara al partido eliminatorio ante los Tuzos del Pachuca.

El equipo dirigido por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones del TSM que recién celebró su undécimo aniversario, donde los futbolistas se esfuerzan para no perder el ritmo de competencia y mantenerse en excelente forma física. Almada es un especialista en las cargas musculares que requiere cada jugador y en base a ello ha programado más prácticas para el resto de la semana, teniendo la oportunidad de ejecutar una larga planeación rumbo al duelo ante los Tuzos, quienes no hace mucho, vinieron a empatar al estadio Corona.

CON VENTAJA

Hugo Isaac Rodríguez, defensor de los Guerreros y quien anotó par de goles en el anterior partido frente al Mazatlán FC, habló ayer con los representantes de los medios de comunicación en una conferencia vía remota, durante la que expuso su sentir rumbo al duelo contra Tuzos, quienes previo a la última jornada del torneo, tuvieron un brote de 14 contagiados de COVID-19, lo que mermó sus fuerzas en el choque ante Necaxa, el cual terminaron perdiendo en el propio estadio Hidalgo.

"Yo, la verdad creo que sí (es ventaja enfrentarlos luego de presentar tantos positivos). Yo en lo personal tuve COVID y cuando regresé, a pesar de que ya salí negativo y todo, la primera y segunda semana, la verdad es que todavía me costaba; bajé casi cuatro kilos en una semana. Todo eso puede hacer que a algunos jugadores les pese, a otros puede ser que regresen al cien por ciento, que no les pesa nada. Pero puede ser que eso sí sea un factor y también creo que su regularidad en el torneo se debe a que no tuvieron casos de COVID. El mismo equipo, el que pudo entrenar todo el torneo, se pudieron preparar, no estuvieron parando. Y creo que sí puede ser un factor que nos puede favorecer", señaló el zaguero.

15 PARTIDOS disputó el zaguero central en la campaña regular, todos en calidad de titular.

Hugo Isaac resaltó el trabajo que los Albiverdes están realizando en su preparación rumbo al repechaje, sin bajar la guardia, a pesar de que falta más de una semana para el partido ante los hidalguenses: "nos estamos preparando muy fuerte. Estamos trabajando muy duro y más ahorita que faltan más días para el partido. Los primeros días serán de mucha intensidad y supongo que después el profe irá bajando las cargas. Estamos en casa, con nuestro clima, no tendremos que hacer viaje y todo eso lo tendremos que sumar para quedarnos con la victoria".

"No sé si favoritos o no, pero estamos tranquilos con que es aquí en casa, estamos tranquilos con que es contra Pachuca. Confiados no podemos estar. Sabemos que va a ser un rival muy difícil y creo que es muy poca la diferencia entre ellos y nosotros. Hicimos los mismos puntos, el partido va a ser muy parejo. Tanto como favoritos no, pero sí tenemos que hacer valer nuestra localía", agregó.

BALANCE

En su análisis personal de lo que fue para Santos el torneo Guardianes 2020, Rodríguez admitió: "yo creo que fue un buen torneo, de menos a más. El equipo al principio del torneo no se veía tan fuerte, teníamos algunas dudas desde la formación. Algunos partidos pudimos haber sacado más puntos de los que logramos conseguir. Creo que el cierre del torneo fue muy bueno y eso es muy importante, cerrar mejor de lo que se empezó. Tener un cierre de torneo más regular es un poco más importante", sentenció.

Para el defensa central, el duelo entre Santos y Pachuca es el más parejo de la etapa de repechaje, pues son el 8 contra el 9 en la tabla general y si algo pueden aprovechar los Guerreros, además de ser locales, es el aprendizaje del partido que protagonizaron hace unas semanas en el estadio Corona: "yo creo que sí es el más parejo, más allá que por la posición en la tabla, también por sistemas. Tenemos un sistema muy parecido ellos y nosotros. A ellos también les gusta presionar alto. Ellos vinieron a proponernos aquí a Torreón, así que yo creo que será un partido con muchas llegadas y el que esté más atento en la parte de atrás será el que salga vencedor. Aprendimos en el partido pasado, que no va a ser un equipo que se nos va a tirar para atrás, que va a venir a presionarnos, a intentar a hacer presión en todas las líneas. Aquí en Torreón somos fuertes y vamos a intentar hacer valer nuestra localía", adelantó.

Finalmente, Rodríguez de la O descartó que los Guerreros puedan tener una confianza exagerada al estar en casa y luego de golear con autoridad al Mazatlán FC, ya que menospreciar al Pachuca puede costar muy caro: "conscientes somos, pero también creo que podemos jugar mejor algún partido así por nuestra forma de jugar que es muy vertical, que es ofensiva. Nos podría convenir más un juego así de eliminación directa. El estar de locales nos puede dar una fuerza extra. Confiados no estamos, pero estamos tranquilos, estamos muy cómodos jugando aquí en casa, pero confiados no", culminó.