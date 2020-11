Virtual, informe de resultados del alcalde de Torreón

Finalmente será virtual el penúltimo informe de resultados del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, debido a que no se cuenta con las condiciones sanitarias para poder convocar a la población a un evento. Así lo informó el propio mandatario durante el jueves en la mañana.

"Va a ser un informe virtual, me hubiera gustado hacerlo con poca gente y en un lugar abierto, sin embargo, pues dadas las circunstancias vamos a tener que hacerlo virtual, vamos a tratar de que los medios nos ayuden a difundirlo y bueno, pues así va a ser, vamos cumplir con nuestra obligación y tratar de que lo escuchen o lo vea el mayor número posible de personas".

El evento se tiene programado para el próximo 8 de diciembre y según el alcalde buscarán dar a conocer gran parte de los proyectos y beneficios que, debido al periodo electoral, no se pudieron difundir entre la opinión pública.

Respecto a la determinación de ir por una diputación federal en febrero próximo, Zermeño precisó que fue una solicitud que le hicieron integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), no una situación que se haya buscado de su parte, además de que se trata de una solicitud de licencia, no de una renuncia como tal.

"A ver acuérdense una cosa, los cargos públicos no son renunciables, yo seré alcalde hasta finales del año que entra independientemente de lo que pueda suceder, es una posibilidad, me han pedido en mi partido que considere la posibilidad de jugar para una diputación federal, si se diera el caso habría una licencia, pero no una renuncia, yo seguiré siendo alcalde hasta finales de 2021".

El mandatario fue cuestionado en el transcurso de la semana sobre la posibilidad de que, previo al otro año, se ordenen algunos cambios o enroques dentro de la administración municipal, señaló que por el momento no se anticipa ninguna modificación en las áreas de coordinación o direcciones de la estructura.