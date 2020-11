Pide Canadá a México no cambiar las leyes

La Cámara de Comercio de Canadá (Cancham, por su acrónimo en inglés) señaló que aunque México estableció en el T-MEC su derecho soberano a reformar su Constitución y legislación interna en materia energética, tanto en ese tratado como en el TPP-11 se comprometió a no modificar lo previamente pactado en otros acuerdos.

En un comunicado sobre los compromisos energéticos de México en el T-MEC y otros acuerdos comerciales, la Cámara canadiense aseguró que México también firmó su determinación de "no discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales".

"No puede tomar medidas que se traduzcan en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas; no puede favorecer discriminatoriamente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados", advirtió el organismo.

Otros de los compromisos que tiene el país en sus tratados comerciales internaciones es que "no puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus órganos autónomos sean omisos en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares", señaló. Luego de que el gobierno federal declarar que el T-MEC incluye un apartado que permite al Estado Mexicano modificar su constitución y sus leyes en materia de hidrocarburos, incluyendo dominio directo y propiedad inalienable, la Cancham advirtió que la reforma energética de 2014 se consolidó en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, as T-MEC y en el Acuerdo Global y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11).

En el artículo 32.11 del T-MEC, sobre las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano en materia energética, y en los capítulos de inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado del TPP-11, se acordó que "México le otorgará a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente, de Nación más favorecida al otorgado a otros socios".

La Cámara de Comercio de Canadá añadió que el gobierno de México se comprometió a tener una política energética baja en emisiones y solo será factible si se promueve la inversión privada en energías renovables y si se respetan los compromisos internacionales en materia ambiental del T-MEC y TPP-11.