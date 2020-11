En colapso, área COVID del ISSSTE de Torreón

Mientras continúan celebrándose fiestas particulares y eventos sociales masivos, además de salidas no esenciales de cientos de personas de La Laguna, el área COVID del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón está colapsando.

En las últimas dos semanas y luego de que la clínica reportó una saturación de camas COVID, se disparó el número de contagios entre el personal de salud.

Ayer se confirmó que la mitad del cuerpo de Gobierno de esta institución de salud se infectó del virus SARS-CoV-2. Entre ellos se encuentran el director general del ISSSTE, Alejandro Gómez Alvarado, la subdirectora, la secretaria, la jefa de Recursos Humanos, la jefa de enfermeras y algunos coordinadores. A estos contagios se suman los que se han contabilizado durante esta pandemia y que han afectado a personal administrativo, de contrato COVID, médico, de enfermería, internistas, camilleros y de diversas áreas del nosocomio.

Del 20 de mayo al 9 de noviembre de 2020 son 108 trabajadores de la salud de este Hospital General los que se han contagiado de COVID-19 y en la actualidad hay alrededor de 20 casos activos, es decir, personal que se encuentra en aislamiento domiciliario recuperándose de esta enfermedad. En el mismo periodo también se han reportado 95 casos sospechosos, aunque el delegado local de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Salvador Sepúlveda Zamarripa, indicó que la cifra podría ser mayor, pues algunos compañeros y compañeras recurren a laboratorios particulares a realizarse la prueba diagnóstica de COVID-19.

El líder sindical urgió a la necesidad de apoyar con pruebas de detección a esta institución médica para proteger al personal de salud porque "estamos expuestos a contagiarnos otra vez, ahorita ya están saliendo trabajadores que se recontagiaron". Mencionó que en la actualidad no hay overoles, pues se sustituyeron por batas muy delgadas, lo que no da tranquilidad al personal. "Los cubrebocas sabemos que hacen falta, las caretas, los goggles, todo eso nos está haciendo falta. Ahorita tenemos el primer piso lleno, que son cerca de 24 pacientes, aparte el área de Urgencias que la hicieron COVID, incluso hay gente (confirmada o con sospecha de SARS-CoV-2) que está en espera para que le den un lugar".

Por su parte, el director del ISSSTE dijo a El Siglo de Torreón que dentro de lo que cabe su estado de salud es bueno. "Contagios siempre ha habido dentro del personal en mayor o menor medida, sin embargo, en estas dos últimas semanas se agudizó el número de contagios al igual que en la población en general. Usted sabe que tenemos dos semanas con la ocupación saturada y, pues, no queda uno exento también de estar en ese riesgo, pero pues hay que continuar, somos la primera línea de batalla en este problema y, pues, el riesgo para nosotros es alto. Desafortunadamente la mitad de mi cuerpo de Gobierno está ahorita en aislamiento, hemos tenido fallecimientos de compañeros la semana pasada".

TEMOR Y DESGASTE FÍSICO

En un audio compartido en redes sociales, una trabajadora del ISSSTE señaló: "muchachos, el ISSSTE está colapsado... no hay director, no hay subdirector, no hay jefe de Medicina Interna, todos tienen COVID, jefa de Enfermería tiene COVID, no hay internistas, muchachos, todos los internistas tienen COVID, el 70 % que entran a COVID están contagiados, no están yendo, por favor cuídense mucho".

Ante este escenario crítico de salud y la preocupación y el temor del personal, Sepúlveda Zamarripa hizo el exhorto urgente a las autoridades federales para que atiendan esta problemática en esta institución médica, una de las más veteranas en la región Lagunera y que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 30 camas COVID, según el reporte que emitió hace unos días la Secretaría de Salud de Coahuila.