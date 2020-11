'Insuficientes', medidas para contener contagios en Torreón: PRI

Como "insuficientes" ha catalogado la fracción del PRI en Cabildo de Torreón las medidas que ha tomado la actual administración municipal para contener y evitar mayores contagios del COVID-19 en la estructura de trabajadores.

La titular de la fracción, Dulce Pereda, se refirió a las declaraciones que realizó el alcalde Jorge Zermeño en el transcurso de la semana, mismas en las que destacó que pese a que sí se han registrado contagios entre algunos empleados y colaboradores del Ayuntamiento, no se trata de una situación de "alarma".

"No se están tomando las medidas necesarias, yo siento que hay una indolencia en el caso de las autoridades, del señor Zermeño, porque el 'bicho' no va a ir seleccionar si eres sindicalizado o eres de confianza, si la persona o el empleado tiene la duda de que está contagiado, porque sus compañeros dentro de las áreas, pues hay áreas donde hay más de 50 personas trabajando y sin sana distancia, les dicen que en lugar de que les den una incapacidad, no, que pidan su periodo de vacaciones y que con eso vayan y se atiendan o hagan la cuarentena".

Pereda además afirmó que han realizado diversas propuestas a la Secretaría del Ayuntamiento para modificar las atenciones al público y evitar que los empleados de alto riesgo se encuentren en labores presenciales, sin embargo lamentó que la mayor parte de la planta de trabajadores se encuentre otra vez de regreso a sus funciones.

Advirtió que de no tomarse medidas de mayor rigor en el tema sanitario se podrían generar mayores consecuencias en algunos contagios, o bien, se expondrá a la población al virus en ciertas áreas, principalmente en las instalaciones de Garantías, Desarrollo Social y el quinto piso.

"Me parece que esta es una acción muy a la ligera, indolente hacia el personal, en el área de de Desarrollo Social no hay absolutamente ninguna medida de prevención, ellos hablan de medidas de prevención en presidencia, pero si tú entras después de la tarde por lo menos en el estacionamiento, no hay quien te tome temperatura, te puedo decir que hay contagiados en todos los pisos de la presidencia, lo ven como si fuera algo normal, nada más que el día que les toque a ellos… La incertidumbre de contagiar a tu familia, a tus compañeros y cómo va a reaccionar tu cuerpo".