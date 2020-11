Con 105 años, acude a cobrar su pensión

El pasado 2 de noviembre, don Manuel De León Trejo cumplió 105 años y fue a cobrar su pensión de Adultos Mayores a las oficinas de Telecomm, ayudado por dos vecinas, ya que no puede caminar bien, pues hace dos años se cayó y se fracturó una pierna.

Don Manuel nació el 2 de noviembre de 1915, fecha que está asentada en su credencial de elector y vive en la calle Río Lerma 20 poniente de la colonia Cerro de la Cruz de Lerdo, cerca de la Estación de Bomberos.

Entrevistado en el interior del carro de la vecina que lo cuida y quien junto con otra mujer que hacía fila para el cobro de la pensión, lo llevaron ayer jueves cobrar a las oficinas de Telecomm, don Manuel dice que no toma ni fuma y nunca lo ha hecho, quizás por eso su vida ha sido larga y saludable.

Aún escucha y para moverse utiliza un andador y silla de ruedas, pero eso desde hace dos años a la fecha, luego que se cayó y se fracturara la pierna, porque antes caminaba sin problema.

Don Manuel, conocido como "El Polaco", dice que nació en Torreón, donde vivió muchos años en la colonia Ana y trabajaba como albañil, luego recogía botellas de plástico y botes de aluminio para subsistir, pues nunca cotizó al IMSS, de tal manera que no tiene pensión, solo la que ofrece el Gobierno federal.

Carolina Ibarra García y Maricruz Hernández Montes son las vecinas que cuidan del señor y cuando se cayó lo llevaron al hospital, le daban su alimento y le ayudaban en todo lo necesario. Cuenta Maricruz que "El Polaco" era muy amigo de su papá -quien ya falleció- y cuando se cambiaron a Lerdo, también se vino con ellos, hace ya varios años.

Para que recibiera su pensión, Carolina y Maricruz le hicieron todos los trámites con la finalidad que pudiera obtener un ingreso y don Manuel les entrega su dinero y les va pidiendo para ir a comprar su coca y sus gorditas o pan a la tienda de la colonia.

La silla de ruedas que tiene don Manuel ya está en malas condiciones, motivo por el cual Carolina y Maricruz solicitan al DIF municipal una silla para él, quien todavía en ocasiones va al periférico, cerca de su casa, y limpia la hierba del camellón para entretenerse en algo bueno, dice.

Don Manuel nunca se casó, solo vivió en unión libre con algunas mujeres, pero nunca una relación duradera y tiene hijos, pero no lo visitan, ya que poco vivió con ellos. Un hermano lo quiso llevar al asilo de ancianos, pero "El Polaco" le dijo; "No, me muero más pronto. Aquí me quedo en la casa".