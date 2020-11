Irresponsables, legisladores de la región: GEL

El recorte presupuestal planteado por la Federación para Coahuila el próximo 2021, de un 7.5 por ciento, afectará a los 38 municipios de la entidad, así como diferentes proyectos, por lo que tanto el gobernador del estado, Miguel Riquelme, como el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, y representantes de cámaras empresariales han pedido a los diputados defender los intereses de Coahuila por encima de partidos.

El Grupo Empresarial Lagunero manifestó su molestia y llamó irresponsables a los legisladores de la región que votaron por el presupuesto 2021, al considerar que "no pelearon por Coahuila, no pelearon por La Laguna, no pelearon por Torreón".

Los diputados Miroslava Sánchez, de Morena, y José Ángel Pérez, del PT, votaron a favor del presupuesto recortado, mientras que el diputado por Morena Luis Fernando Salazar no asistió a la sesión, algo que otras voces consideraron más irresponsable.

Riquelme manifestó su preocupación no solo por el panorama que ha traído la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, sino por el escenario que presenta la reactivación económica, que con los recortes será mucho más difícil de enfrentar, sumado a los recortes en rubros como la seguridad e infraestructura, entre otros; además comentó que la entidad deberá buscar nuevos esquemas de financiamiento, debido a la disminución de recursos.

Zermeño refirió a los legisladores federales la responsabilidad histórica de votar el presupuesto; que además de ser dinero de los mexicanos, tienen la responsabilidad de pensar en sus municipios antes de obedecer a una consigna que le significará a Torreón una reducción del nueve por ciento de los recursos federales, puntualizó el edil.