Tania Ruiz descarta boda con Peña Nieto

La modelo Tania Ruiz dio a conocer mediante sus historias de Instagram que su relación -que presuntamente sostiene con el expresidente, Enrique Peña Nieto- es del todo favorable, pues presume lo enamorada que se siente de su actual pareja.

En unas de esas fotos deja ver un anillo en su dedo medio, por lo que sus seguidores pensaron que se había comprometido con Peña Nieto; sin embargo, aclaró que no se trata de ningún compromiso: "Oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz" "Amo a mi novio".

Estas historias las da a conocer el mismo día que FGR acusó a Enrique Peña Nieto de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral y señalado como un actor central en el caso Odebrecht.