'No pelearon por Coahuila', reclama GEL a legisladores

El Grupo Empresarial de la Laguna (GEL) rechazó el Presupuesto Federal de Egresos aprobado en la Cámara de Diputados y consideró irresponsable que los diputados federales representantes de la Laguna lo hayan autorizado.

Tras la reunión virtual que sostuvieron con la diputada federal de Morena, Miroslava Sánchez Galván, y la senadora del PRI, Verónica Martínez García, los integrantes del organismo empresarial manifestaron su decepción y enojo por la decisión adoptada por los legisladores a pesar de los serios recortes presupuestales que sufrirá la entidad y sus municipios y de no incluir una verdadera estrategia económica y de salud para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia derivada del COVID-19.

Cabe destacar que los diputados federales Miroslava Sánchez y José Ángel Pérez, votaron a favor de la iniciativa presidencial, mientras que Luis Fernando Salazar no asistió a la sesión.

Los empresarios dijeron no sentirse representados por los legisladores en temas tan delicados y específicos, toda vez que ni siquiera presentaron algún tipo de reserva al presupuesto para tratar de reasignar más recursos al estado en rubros como salud, obra pública o desarrollo económico, a diferencia de los legisladores que representan a otras regiones de Coahuila.

"No pelearon por Coahuila, no pelearon por La Laguna, no pelearon por Torreón", señalaron.

El GEL solicitó a Sánchez, única que respondió al llamado de la iniciativa privada, impulsar aquellas reservas al presupuesto orientadas a fortalecer y reasignar recursos a los rubros de salud, desarrollo económico y fortalecimiento de estados y municipios, y buscar con ello un presupuesto más justo, fuera de las diferencias entre partidos.