Refleja creatividad en pulseras

Sharon Hernández Alvarado es una joven lagunera que desde hace tiempo se dedica a elaborar coloridas pulseras.

La joven, quien recién se graduó de la carrera de Nutrición, comentó que cuando era niña siempre compraba pulseras, hasta que un día optó por hacerlas ella misma.

"Siempre he sido fan de los accesorios, de niña usaba miles de pulseras y siempre estaba comprando. En 2016 traía una onda de ponerle mi nombre a todo, fue por eso que me surgió la idea de hacer mi negocio de pulseras personalizadas al que llamé Bracelets That Inspire (Pulseras que inspiran)".

En entrevista con El Siglo de Torreón, Hernández recordó cuál fue la primera pieza que realizó y de qué manera la elaboró.

"La primera pieza fue con tejido macramé usando las cuentitas de letras, hoy en día es el modelo que más me piden. Las personalizo como el cliente las busque".

La chica contó que el primer material que utiliza es el hilo, uno especial y de muy buena calidad.

"Tengo años con pulseras y están intactas y varios clientes me han dicho lo mismo. Uso las famosísimas cuentitas de letras y números, dijes en chapa de oro y piedras de diversos materiales entre otros, materiales".

Sharon externó que hoy en día puede presumir que una de sus pulseras la portó ni más ni menos que la cantante María José.

"A principios de este 2020 me contactaron para hacerme pedido para "La Josa". Al ver las fotos del concierto que tuvo aquí en Torreón en febrero pasado noté que las traía y dije 'wow que grandísima oportunidad'".

La lagunera se mostró emocionada de que muchas de sus pulseras forman parte de las historias de amor de muchos habitantes de la región"

"Creo que todos los pedidos que me hacen son muy especiales, ya que la mayoría de las veces son pulseras de parejas con sus iniciales, nombres o fechas importantes y debo confesar que no solo son mujeres las que me hacen los pedidos, los hombres también. MiS trabajos los pueden ver en el Facebook Braceletsthatinspire", dijo Sharon.