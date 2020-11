Critica CMN manejo de inversiones privadas en sector energético

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, criticó la manera en que el gobierno mexicano ha manejado la política energética en relación con las inversiones privadas y consideró que no fortalece a las empresas productivas del estado, como pretende.

Comentó que, aunque concuerda con el gobierno federal en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), hacerlo "no quiere decir desproteger o detener a la inversión privada".

"En el sector energético es un poco miope ver como un juego de suma cero. Aquí suman ambas partes y no hay forma de fortalecer tanto a CFE como Pemex si no es con inversión privada", añadió.

"En México, después del cambio político social que no es menor, hemos vivido un par de años por parte de la iniciativa privada, (de) mucha incertidumbre. Ha habido señales encontradas que generan desconcierto, lo cual inhibe tanto el consumo como la inversión", expresó durante la "Conferencia ciudades de Latinoamérica 2020", que organizó Americas Society y Council of Americas.

"Si estoy viendo que me cambian las reglas sin previo aviso, que me lo hacen de forma retroactiva, mejor no invierto y me espero. Es importantísimo y hemos trabajado mucho con varios actores de la administración, como la Secretaría de Hacienda, para trabajar en generar esa certeza y seguridad al consumidor, inversionista y sociedad en general", agregó.

Valle Perochena previó que ante la falta de certeza, las inversiones que lleguen al país serán pocas y "y no van a mover la aguja", cuando lo que se necesita son inversiones significativas.

Sin embargo, se dijo a la expectativa de que en las próximas semanas se concrete el segundo plan de inversión que el gobierno federal y la iniciativa privada

"Vamos a comenzar a ver cada vez más proyectos relacionados con el sector energético. Estoy convencido que así va a ser porque no hay otra forma de hacerlo", consideró.