¿Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se comprometieron?

A través de redes sociales, Tania Ruiz ha compartido una serie de fotografías en las que promete “amor por siempre”.

La actual pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, mostró lo enamorada que está del expresidente de México escribiendo:

“Uno para el otro y los dos para Dios !! Tus manos y las mías … siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere siempre!(sic)”, se lee en las publicaciones en las que aparece tomando la mano de alguien más y portando dos brillantes anillos.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever My Love”, son otras de las frases que compartió la modelo mexicana alzando las sospechas de un posible compromiso con el exmandatario, sin embargo, momentos después publicó una imagen en la que aclara que no tiene planes de casarse, sino que "sólo está muy feliz y ama a su novio".

