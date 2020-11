Nuevos tenis de The Mandalorian lanzados por Adidas

Gracias al éxito que fue la serie The Mandalorian, ahora es también un fenómeno cultural de la misma forma que lo es la saga principal de Star Wars.

Debido a ello, Adidas, ha lanzado una colección especial inspirada en la serie de Disney+ que estará disponible en México a partir del 17 de noviembre.

Cada uno cuenta con un diseño inspirado en personajes o elementos de la serie.

Los Gazalle Darksaber simbolizan la escena final de la temporada uno; los Gazelle, que son los modelos más icónicos de Adidas, hacen tributo a la serie con la modificación de sus tres bandas en materiales brillantes.

Además, contará con diseños inspirados en el icónico The Child, mejor conocido en redes sociales como Baby yoda.

Se sabe que el precio irá de los 70 a los 150 dólares. El calendario de lanzamientos es:

*2 de noviembre: Superstar The Child, Top Ten Hi The Child, NMD R1 (GZ2745), Nizza Platform, Armorer, Top en Hi (GZ2746).

*9 de noviembre: Gazelle Darksaber NMD R1 rain our Mine.

*16 de noviembre: ZX 2K BOOTS Mudhorn.