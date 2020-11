Slipknot volverá a México para el Hell and Heaven 2021

La banda estadounidense de metal, Slipknot, anunció que regresará a México para encabezar la próxima edición del festival Hell and Heaven 2021.

A través de un video que publicaron en sus redes sociales, la agrupación saludó a sus seguidores mexicanos y confirmó que vendrán a tierra azteca.

“¡Mi familia, México! ¡Volvemos a nuestra casa, Foro Pegaso! encabezando Hell and Heaven Metal Fest 2021 (sic)”, compartieron.

“Rockeamos a tu lado hasta el final, estamos contigo nuevamente…”, se lee en el clip con el que Slipknot confirma que vendrán al festival de rock y metal, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2021 en el Foro Pegaso en Toluca, la cual asegura la banda que es su casa.

¡Mi familia, México! ¡Volvemos a nuestra casa, Foro Pegaso! encabezando #HellandHeavenMetalFest 2021. Registrate para tu acceso antes que nadie a la venta de boletos. Vive la experiencia Hell and Heaven.https://t.co/YhHGuBbfkg pic.twitter.com/3s7D4cG3RE — Slipknot (@slipknot) November 12, 2020

Hasta el momento, no han confirmado en qué día se presentarán, pero ya comenzaron los registros para obtener los boletos.

Los registros de preventa cierran el próximo 17 de noviembre y la preventa arrancará un día después. Los precios para ver a Slipknot tocando los temas de su último material discográfico, We Are Not Your Kind y sus demás éxitos son los siguientes:

General $2,800

Preferente $4,800

VIP $5,900