The Weeknd dará el show de medio tiempo en el Super Bowl 2021

Este martes el cantante estadounidense, The Weeknd, confirmó en todas sus redes sociales que fue elegido como el show de medio tiempo para el Super Bowl 2021 (SBLV) el próximo 7 de febrero.

The Weeknd (Abel Makkonen) es conocido por sus canciones como Blinding Lights, In Your Eyes, Starboy, Party Monster entre otras.

Actualmente cuenta con más de 62 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

El esperado espectáculo es considerado uno de los más vistos en la televisión, contando con los precios más altos para publicidad antes y después del mismo.

En el Super Bowl 2020 los costos de publicidad llegaron a incrementarse hasta los 7.6 millones de dólares por minuto de transmisión.

