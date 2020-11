1868: Fallece Gioachino Rossini, notable compositor italiano

El notable compositor italiano Gioachino Rossini (1792-1868), considerado como uno de los últimos grandes representantes de la ópera napolitana y uno de los primeros de la romántica, es recordado a 152 años de su fallecimiento que se cumplen este viernes.

Nacido el 29 de febrero de 1792 en Pesaro, Italia, Rossini incursionó desde temprana edad en el mundo de la ópera, debido a que su padre, un trompetista que colaboraba con las orquestas de los teatros de la provincia, así como su madre una soprano, le transmitieron sus conocimientos musicales.

Según datos de su perfil biográfico del sitio biografiasyvidas.com, en 1806 ingresó al colegio Liceo Musical de Bolonia, lugar en el que fue alumno del padre y compositor Stanislao Mattei (1750-1825), quien lo familiarizó con la producción sinfónica de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y de Joseph Haydn (1732-1809).

En 1813 la grandeza musical de Gioachino Rossini empezó a manifestarse en toda su grandeza con el estreno de la farsa operística El señor Bruschino. Posteriormente comenzó a trabajar en nuevas composiciones como El Turco en Italia (1814).

En el ámbito operístico realizó alrededor de 35 creaciones entre las que destacan Tancredi (1813), Elizabeth la reina de Inglaterra (1815), El barbero de Sevilla (1816), La Cenicienta (1817), La Urraca Ladrona (1817) y La Dama del Lago (1819); recuerda la Enciclopedia británica (britannica.com).

En 1823 se trasladó a París, Francia. Durante su estancia en esa ciudad creo sus óperas Moisés (1827) y Conde Ory (1828).

Su última ópera Guillermo Tell, la cual aborda temas vinculados con el nacionalismo y la libertad, fue ovacionada por el público en general, así como por los críticos y especialistas, no obstante decidió no escribir nuevamente para el teatro.

Años más tarde se dedicó a la composición de temas religiosos como Stabat Mater (1832) y Petite messe solennelle (1864).

Tres años después de su última creación musical, Gioachino Rossini murió el 13 de noviembre de 1868.