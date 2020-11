Pavel Casas, promesa lagunera

- Al igual que Carlos Ortiz, el juvenil lagunero Pavel Casas Navarro, sueña algún día levantar un título del PGA Tour.

Antes, tendrá que cumplir un proceso de varios años de enseñanzas, para desarrollar todo su potencial que hasta el momento lo tienen como uno de los mejores golfistas de su categoría, la de 15 años y menores, que lo tienen en la selección nacional, a días de disputar un Mundial.

"Es constancia, practicar mucho, pero jamás verme superior a los demás y siempre con humildad", dijo en exclusiva para El Siglo de Torreón uno de los referentes de los Tigers del Campestre Torreón.

Pero al igual que el resto de los deportistas en la región y en todo el país, Pavel Vladimir, que cursa el tercer grado de secundaria en el Instituto Francés de la Laguna (IFL), ha tenido que adaptarse a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

"Cuando empezó todo lo de la contingencia, pues me la pasé encerrado en la casa", confesó, al mismo tiempo de agregar que con un tapete, practicó mucho con el putt, sin poder hacer más.

Pero apenas abrió Quinta Real (antes Montebello), el gran prospecto de este deporte, sin dudarlo fue a practicar y salir al campo, por la invitación de un tío, para no perder tanto ritmo.

"No me afectó mucho" en cuanto a la pausa obligada, cuando cerraron los clubes deportivos de la región "es que ya depende de cada uno, lo que quiere hacer".

Reveló que uno de sus secretos para triunfar y siempre esté en el pódium dentro de las Giras de Golf de la Zona Norte, es que se acostumbra a cada campo lo más rápido posible, en un proceso de adaptación importante, incluso a las condiciones meteorológicas.

En la reciente Copa Norte de Golf, celebrada en la Comarca Lagunera, se alzó con el título ante los mejores de su categoría a nivel nacional, para conseguir su boleto a la competencia internacional en San Diego, California.

Durante el último hoyo de la segunda ronda de tres, un par 5 en Quinta Real, Pavel vio cómo su amigo y compañero de club, Iván Villaseñor se fue al agua en el segundo tiro, con lo que tuvo que castigarse.

En lugar de dudar, al encontrarse su bola unas yardas más adelante y jugar de manera conservadora, tirándose a buena en el segundo impacto para subirse de tres y aspirar al birdie, el lagunero fue agresivo y con una madera la subió a green de dos golpes.

"Esa vez, yo traía la confianza en los hoyos finales, había hecho un hole out en el 16 y un día antes, había tirado 5 golpes abajo, entonces pasa mucho por lo anímico y por eso me animo a realizar esos tiros", platicó.

No pudo ocultar la rivalidad deportiva que tiene de tiempo atrás con el regio Gabriel Derbez de Valle Alto, al que derrotó en la Copa Norte y también el mes pasado en la segunda etapa de la Gira de la Zona Norte en Chihuahua, donde se sobrepuso a una desventaja de 6 impactos en la ronda final, para mandar el desenlace a hoyo de desempate, donde finalmente se impuso.

"Ya desde el año pasado habíamos jugado, pero más allá de la rivalidad, también hemos hecho buena amistad, ya que también es padre jugar así", indicó con su tono de voz de un jovencito de 14 años de edad.

De su llamado a la selección nacional y la pequeña concentración que tuvo en La Rosita platicó "estuvo muy padre, porque te juntan con niños de diferentes clubes de todo México, hay coches que te ayudan a mejorar y buscan que juegues mejor".

Reveló que cada entrenador es diferente, ya que a cada uno le saca el mejor aprendizaje, adaptándose a lo que ellos necesitan, por lo que también pueden ayudar, recibiendo lo mejor de los consejos.

"Ellos te lo dicen, tratan siempre de ayudarte, así que tú sabes si lo tomas de la mejor manera o no".

No todo es color de rosa, ya que Pavel hace semanas, se llevó un mal sabor de boca dentro de la Junior Cup, celebrada en Mazatlán, Sinaloa, donde su distancia se vio muy mermada.

"La bola me voló mucho menos, el campo no me trató bien como otros", dijo refiriéndose a jugar a nivel del mar, cuando él está acostumbrado a jugar en la Comarca, con una altitud de más de mil metros.

"Es de los más retadores que me ha tocado" y es que al situarse en el noveno puesto, hizo que reflexionara acerca de las adversidades que se encuentra en su corta, pero exitosa carrera "también está muy difícil el de Las Misiones (Monterrey) con muchas subidas, out of bounds (fuera de los límites) y lagos".

Pero así como hay campos sumamente complicados, también hay unos que encuentra muy atractivos y a los que les saca grandes tarjetas como varios en la capital del país como Valle Escondido y Chiluca, así como La Herradura en la propia Sultana del Norte.

"Pero te ayuda, vamos relajados en el recorrido y disfrutamos lo que sabemos hacer, así que en el campo nos sale lo que hemos practicado".

Revela que con las clases en línea, ha podido viajar un poco más para jugar en torneos, por lo que se ha visto favorecido por la atípica situación.

Hace un año, se perdió varios torneos importantes, al astillarse un dedo de la mano, al jugar con sus amigos del IFL. En su debida proporción, recordó que el norirlandés Rory McIlroy, se lastimó un tobillo al jugar soccer con sus amigos, perdiéndose un Masters.

"Lo tomé como ese caso, de todo se aprende en estas circunstancias, pero debemos disfrutarlo, sobretodo en una edad que me gusta".

Su golf y los resultados que obtiene, no pasan desapercibidos a nivel nacional, por lo que hay mucho interés de otros clubes en contar con Pavel en sus filas, por lo que las invitaciones le llegan desde el año pasado, sobretodo de coaches que vislumbran un futuro prometedor.

Pero su vida se centra todavía en la Comarca Lagunera: "Mis papás me dicen que disfrute el juego y que sea humilde", recordando que cuando juega las rondas, se olvida de todo "sí vamos concentrados, pero en parte lo disfrutamos mucho, porque si no, no nos van a salir las cosas".

Por último, espera que la contingencia respecto al coronavirus ya termine, para que pueda disfrutar todavía más el golf y en lo personal, para jugar más con sus amigos.

"Ahorita es pura escuela, practicar y encerrarme otra vez, a veces cansa esta situación, pero pues es lo que hay, aunque ya más adelante todo se arreglará" concluyó Pável, quien confesó que su comida favorita es la pizza y las hamburguesas, que disfruta viajar para conocer ciudades nuevas y hacer amigos, y que también le gusta jugar futbol soccer y americano.

14 AÑOS de edad tiene Pável Casas, destacado golfista de la Comarca Lagunera.