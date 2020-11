Insta gobernador de Durango a diputados a sumar esfuerzos

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que se reunió de manera virtual con los diputados federales por Durango conminándolos a sumar esfuerzos con él sin distingos de partidos en favor de la entidad para gestionar más recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

El mandatario no se dio por enterado hasta este miércoles pasado de la polémica generada el martes luego de que el diputado local perredista, David Ramos Zepeda, llamara "inútiles" a las diputadas federales morenistas por Durango, razón por la cual la alcaldesa Marina Vitela calificó a Ramos como misógino.

El gobernador dijo que este miércoles por la mañana tuvo la oportunidad de reunirse con los diputados federales de Morena y del PRI. "Hoy (ayer) por la mañana tuve una videoconferencia con los legisladores, con las diputadas y con el diputado Ismael, que son los representantes de Durango ante el Congreso de la Unión para ver precisamente el tema. Me he estado reuniendo frecuentemente con ellos y como ya se aprobó el presupuesto hay una serie de reservas y en esas reservas es donde nosotros tenemos la posibilidad, todavía, de mejorar el presupuesto para Durango. Lo que les pedimos es que nos ayuden y que sumemos esfuerzos como lo hemos venido haciendo cada quién en la parte que le corresponde. Yo me he reunido con el secretario de Hacienda para ver todos los temas del presupuesto y ahora lo que necesitamos es que en esta etapa final cada quien hagamos la parte que nos corresponde", dijo Aispuro.

Mencionó que es natural que en este punto del estira y afloja por el presupuesto existan voces que se posicionan al respecto. "Lo más importante es que no perdamos de vista que necesitamos trabajar todos con el solo objetivo de que le vaya bien a Durango y para eso se requiere ver más allá de partidos, se requiere coordinarnos, más diálogo y ese no puede cerrarse. Creo que los intereses de los partidos son muy legítimos pero por encima de los intereses está el interés de todos los duranguenses y esa es la responsabilidad mía. Yo no represento a los partidos políticos, yo gobierno para todos y tengo que trabajar sin distinción", dijo Aispuro.

Respecto al desempeño de las diputadas de Morena en el Congreso de la Unión, el gobernador aseguró: "yo creo que han hecho cada quién la parte que les corresponde, es un momento difícil, todos sabemos que hay menos ingresos y por ende hay menos recursos que distribuir y es natural que haya ese tipo de presiones. Yo creo que ningún legislador tanto de las mujeres como de los hombres que representan a Durango buscaría que no hubiera apoyo para Durango. Creo que todos quisieran que haya más recursos", mencionó. Dijo que a veces, en momentos como este, se desbordan las pasiones por parte de los diferentes legisladores.