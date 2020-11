Aumentarán en Durango rutas del transporte público

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que el interés de su Administración es disminuir la movilidad con motivos de la pandemia y evitar las reuniones sociales pero no afectar en el tema laboral a los laguneros, motivo por el cual se buscará ampliar la cobertura del transporte público.

"Efectivamente nos comentaba la presidenta Marina (Vitela) que había habido alguna inquietud de personas que trabajan en Torreón y que el sábado por la tarde tenían que trasladarse. Se meterán más rutas para no dejar a las personas que tienen que trasladarse por motivos de trabajo sin transporte", dijo el mandatario.

Indicó que las rutas de autobuses llegarán a diferentes lugares de Gómez Palacio excepto al Centro de la ciudad "porque lo que queremos es que si el Centro está cerrado, no tiene sentido que la gente acuda pero para la gente que labora vamos a atender esa inquietud y si vemos que eso no nos da resultados, tomaremos otras medidas", dijo Aispuro.

Aseguró que su objetivo no es afectar a los trabajadores, "se trata de no generar un problema adicional al que ya tenemos sino de disminuir la movilidad de quienes lo hacen en la parte social y no de quienes están en la parte laboral puesto que a esa gente se le tienen que dar las condiciones para que puedan seguir cumpliendo con sus responsabilidades laborales", dijo.

Por su parte, el síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda González, se pronunció a favor de no suspender el transporte público en La Laguna de Durango para no afectar a la clase trabajadora que ha resultado muy golpeada económicamente por los impactos negativos de la pandemia. Desde el pasado martes por la tarde el síndico fijó esta postura.

"Quiero fijar una postura muy precisa referente al tema del transporte público, pues la presidenta Marina Vitela, como ya lo anunció, ha sostenido comunicación permanente con el secretario de Gobierno del estado de Durango y creo que es importante dimensionar el tema de las rutas urbanas ya que no podemos suspender el transporte porque a quienes más afectamos son a los trabajadores y creo que se debe actuar de manera contraria", dijo Castañeda.

Consideró que lo que sería eficaz es suministrar mayor cantidad de unidades del transporte público y que pasen con mayor frecuencia para que sea menor la aglomeración durante el acceso y trayecto.

"Creo que eso es lo que realmente necesitamos, que las rutas pasen con mayor frecuencia y podamos brindar un servicio más regular y seguido, lo que evitará las aglomeraciones. Quiero decirles que es el punto de vista de esta Administración y una consideración personal es que no afectemos a quienes más lo necesitan pues debemos implementar estrategias y acciones consultando a la gente y no podemos hacer políticas de escritorio ante esta situación tan grave que estamos viviendo", acotó.