Piden condonar costo de trámites funerarios en Durango

Ante la emergencia sanitaria y las dificultades económicas por las que atraviesan las familias duranguenses, se propuso en el Congreso del Estado una iniciativa para condonar el pago de productos y/o derechos por actas de defunción, así como inhumaciones, rehinumaciones, permiso de cremación y demás análogos relacionados con la disposición final de las víctimas del COVID-19.

Al hacer la exposición de motivos de dicha iniciativa, el diputado Pablo César Aguilar Palacio detalló que de aprobarse, se autorizaría a los municipios del estado de Durango que determinen acogerse a esta disposición y condonar hasta el cien por ciento de dichos pagos, en apoyo a la precaria economía familiar.

Refirió que en Durango han sido diagnosticadas más de 16 mil personas con COVID-19 y han fallecido alrededor de 900 duranguenses por esta nueva enfermedad.

"Derivado de las cifras emitidas tanto por el Gobierno federal y por el Gobierno del estado, no podemos negar que el COVID-19 ha afectado inmensamente la salud de los duranguenses, pero no es el único ámbito que ha sufrido graves consecuencias, no podemos dejar de lado la economía local", manifestó.

Asimismo, comentó que con el regreso a color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico en el estado, fueron canceladas todas aquellas actividades no esenciales, con lo que se agrava fuertemente la situación económica de los ciudadanos.

"No podemos dejar de lado que, aunado a esta crisis económica, las familias que presentan casos positivos y sobre todo en aquellos en los que lamentablemente se ha suscitado alguna defunción a causa del COVID-19, la mayoría de las veces no se cuenta con los recursos económicos necesarios para poder cubrir todos los gastos que representa esta situación", agregó. La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis.