Vigilará AMHMC que se otorgue presupuesto justo

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C (AMHMC) informó que vigilará el accionar de los diputados federales con el objetivo de que exijan lo que le corresponde a Coahuila en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

"Lo hicimos el año pasado, señalamos qué traía cada uno para Coahuila y se hizo una radiografía de cada uno de los diputados", resaltó.

Añadió que ya de entrada existe un recorte estimado de 2,500 millones de pesos, por lo que los diputados, sin importar de que partido político emanen, tienen la obligación de defender los intereses de los coahuilenses en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros rubros.

"Como el año pasado, vamos a decir qué están haciendo, hay otros que no van, entonces esos no son coahuilenses. Ahorita se va a ver si lo son y que estén peleando, si no, es una traición, una deslealtad", resaltó.