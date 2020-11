Daniela Luján está triste por final de Una familia de 10

Daniela Luján tiene sentimientos encontrados, y es que está feliz por el éxito que ha logrado Una familia de 10, pero a la vez la tristeza la invade porque la quinta temporada llegará a su fin el próximo 15 de noviembre.

"Estoy triste, siento que se pasó muy rápido todo, siento que duró muy poco al aire, como que pasamos más tiempo grabando que lo que duró en programación, pero sí, también estoy muy contenta y agradecida con el público por la aceptación que le ha dado a esta familia", dijo la actriz en entrevista con El Siglo de Torreón.

Desde la comodidad de su hogar, Luján platicó vía Zoom de Una familia de 10 y de cómo la ha afectado la pandemia, además hizo la promesa de que cuando vuelva a Torreón comerá gorditas de harina de chicharrón.

Durante la charla, Daniela comentó que trae antojo de unas gorditas laguneras y esta casa editora tenía dos para mostrárselas y fomentar ese anhelo por los antojitos de la Comarca, algo que la sorprendió bastante.

"Me parece una grosería que me las enseñen cuando tengo hambre", dijo en tono de broma y enseguida sostuvo que lo primero que hará cuando vuelva a Torreón, donde dijo radica uno de sus mejores amigos, será probar gorditas de chicharrón prensado.

Daniela comentó mientras se tomaba un té que a lo largo de estas últimas temporadas se integraron personajes nuevos y sucedieron situaciones que dejaron con el ojo cuadrado a los televidentes.

"Pasó de todo. Mi personaje, 'Gaby', conoció a su papá. 'Martina' (Mariana Botas) salió embarazada y en verdad que Mariana estaba así de que 'no, espérense', pero pues esas cosas suelen pasar en la vida real. Me encantaron esta cuarta y quinta temporada".

Cada domingo el programa se colocó como el rey del rating, según confirmó Daniela, y eso ha generado que Televisa diera luz a verde a dos entregas más, las cuales se realizarán el próximo año.

"Todos los que formamos parte de este proyecto nos sentimos satisfechos de lo que se ha logrado. La gente quiere mucho a esta familia y lo mejor es que les estamos dando diversión en estos tiempos tan difíciles por los que pasamos".

Para Luján, laborar con Jorge Ortiz de Pinedo, quien está a la cabeza de Una familia de diez, ha sido un privilegio, ya que es un maestro en todo lo que hace.

"Jorge es una persona increíble, es un gran compañero, no sabe descansar porque siempre está creando. Como director es muy exigente, por lo que trabajar a su lado te hace aprender demasiado", relató.

Sobre su personaje, la actriz de telenovelas como Luz Clarita y Cómplices al rescate externó que, sin duda, ha sido un gran acierto en su trayectoria profesional.

"'Gaby' me ha otorgado el cariño de mucha gente y me ha dado a conocer con otras generaciones, como con los niños de ahora, que no me conocían y ahora hasta me siguen en las redes; eso es muy bonito".

Sobre la pandemia de COVID-19, Daniela expresó que le ha afectado bastante tanto profesional como emocionalmente.

"Yo tenía una obra de teatro, Cosas de papá y mamá, y se pospuso; afortunadamente salió esta chamba de Una familia de 10. La expectativa ha sido mucha. Durante el encierro traté de ocuparme, pero les confieso que sí la llegué a pasar mal, tenía momentos de mucha ansiedad".

A diferencia de otros programas, Una familia de 10 no tocó el tema de la contingencia en sus recientes entregas. Daniela dijo al respecto que tomaron esa decisión para que la gente se olvidara un poco de lo que acontece día a día a raíz del coronavirus.

"No tratamos nada de la pandemia en los capítulos porque quisimos salirnos de eso, tanto por nosotros como actores como para darles a ustedes algo lejano a la pandemia, que se ha vuelto el pan diario".

En esta contingencia, Daniela aprovechó para perfeccionar sus talentos culinarios y ahora hasta postres elabora.

"Ya cocinaba, sin embargo, en estos meses aproveché para aprender más y ahora hasta pasteles hago. También aprendí a dibujar, me metí a clases de dibujo con un amiga".