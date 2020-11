'Nos viene bien' el paro por fecha FIFA

El paro obligado por la fecha FIFA, le vendrá bien a los Guerreros. Así lo consideró el defensor brasileño de los albiverdes, Matheus Dória, quien además señaló que en el repechaje ante Pachuca, espera un duelo muy parejo.

"Nos viene bien, también para poder arreglar las 'cositas' que faltan para esta fase final, ahora sí que vienen los partidos más importantes, donde no se pueden perdonar chances de gol", dijo de manera virtual ayer desde el TSM.

Agregó que es un buen momento para trabajar fuerte y corregir varios detalles en un momento muy importante del certamen, adelantando que será un partido muy bueno y parejo.

Dória más que hablar previo al decisivo duelo destacó: "la única manera de demostrar que somos fuertes es en la cancha, no hay que hablar mucho, se juega 11 contra 11, entonces tenemos que estar ahí listos, independientemente del rival estar atentos".

El sudamericano enfatizó que intentarán hacer lo de los recientes partidos, como es su estilo de presionarlos, por lo que se encuentran con bastante confianza, por los resultados de medio torneo hasta el final.

"Eso nos deja trabajar más tranquilos, así como los errores cuando ganas, hay que tener la cabeza para hacer lo mismo" destacando que las estadísticas para él quedan de lado de las recientes confrontaciones ante los hidalguenses, ya que los planteles y cuerpos técnicos de torneos anteriores a la fecha, han cambiado de manera significativa.

"La única manera de cambiar estos números es jugando, creo que debemos de tener la cabeza tranquila de lo que venimos haciendo, de la mitad hasta la parte final del torneo, lo venimos haciendo muy bien, esa es la base que tenemos que llevar para este partido y las finales".

Recalcó que el partido único de repechaje, se juega diferente a la liguilla, donde se tiene que pensar en dos partidos, por lo que todo quedará en 90 minutos, en la que deberán aprovechar sin duda la localía, pese a no contar con el fiel apoyo de sus seguidores.

"No se puede fallar, hay que salir con todo a buscar el resultado, y eso es lo que vamos a hacer, hay algunos equipos que juegan con la ida para después definir la vuelta en su casa, en el repechaje es una cosa nueva que llegó este torneo y tenemos que pensar en conseguir el triunfo".

Con dos años en Santos Laguna, Matheus dejó en claro que cuenta con más experiencia en la Liga MX, la cual conoce más, además del atractivo que implica la liguilla, como a ellos les pasó hace un año, que de tener un excelente torneo, fueron eliminados en la primera ronda por los Rayados, que entraron apenas en la última jornada

"Hoy más que nunca, el compromiso es con la afición, es grande porqué no pueden venir al estadio, me imagino las ganas que tienen las ganas de asistir y ver los partidos, siempre que jugamos es un día muy importante para ellos, es familiar. Ahí va el reconocimiento de nosotros, sabemos que están muy tristes en sus casas y que no pueden salir por el momento que se vive" expresó.

En los 10 días previo al duelo ante los hidalguenses, adelantó que trabajarán como lo vienen haciendo a lo largo de la campaña, muy fuerte, dejando todo en la cancha en los días de entrenamiento.

"Para nosotros, un entrenamiento es como un partido, es lo que nos da para aguantar los 90 minutos de presión arriba, corriendo, intentando de todo para ayudar a los compañeros, es lo que vamos a hacer, no nos podemos relajarnos, una semana se pasa muy rápido y debemos dejarlo todo".

Por otro lado, Dória consideró que a los Tuzos del Pachuca les costará mucho recuperar a sus elementos contagiados por el COVID-19, aunque no se confía, de cara al duelo único de repechaje de la próxima semana en el Guardianes 2020.

"Nosotros particularmente sufrimos bastante de esto, enfrentamos el torneo con muchas bajas precisamente por el coronavirus, sufrimos y perdimos puntos que pudimos haber logrado si estuviéramos entrenando con todo el plantel", señaló.

El amazónico además agregó "es muy difícil regresar de estar contaminado, te pierdes las prácticas, entrenados dos días y después juegas, es muy difícil, (pero) sabemos que esta semana de fecha FIFA se utilizará para recuperar a jugadores".

Confesó que los hidalguenses son un equipo grande, que tiene una plantilla muy fuerte, por lo que está seguro que quienes encararán el duelo para clasificar a la liguilla, están preparados en todos los aspectos.

"Pero más vale que nosotros estemos fuertes y preparemos lo que tengamos en nuestro plantel, para a quienes nos toque jugar, estemos de la mejor manera", sentenció.