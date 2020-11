Advierten cambios en T-MEC con Biden

México puede estar en la mira del virtual ganador de la presidencia estadounidense, Joe Biden, por decisiones que tomó el Gobierno mexicano que afectan a inversionistas o que son contrarias a los compromisos del T-MEC, advirtió el exjefe negociador de dicho acuerdo, Kenneth Smith Ramos.

Expuso que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no tomó posturas firmes ni abrió, hasta el momento, paneles de controversia contra México, algo que sí puede hacer la siguiente Administración.

"¿Qué puede pasar en los próximos meses, sobre todo con una nueva Administración en Estados Unidos? Que Estados Unidos haga finalmente algo que, curiosamente, no hizo en la administración de Trump, entre el 1 de julio y las elecciones, que es tomar posturas firmes y empezar a abrir casos de solución de disputas en contra de México", dijo.

Comentó que hay diversos temas en la lista, como son los acuerdos en materia laboral y agrícola.

"Los casos laborales pueden ser frívolos, pueden no serlo, pero amenazaban con hacerlo y hay mucha presión de los sindicatos estadounidenses. En la parte agropecuaria, muchas decisiones arbitrarias que ha tomado la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, para prohibir insumos de la biotecnología agrícola o casos inversionista-Estado, eso puede meter presión a México".

Durante el panel "¿Qué debe hacer México para aprovechar el T-MEC?", que organizó Forbes, Moisés Kalach, exrepresentante del equipo negociador de dicho Tratado por parte del sector privado -que se conoció como "Cuarto de Junto"-, dijo que el país debe concentrarse en cómo aprovechar la relación económica-comercial con Estados Unidos.

"El 80 % de nuestro comercio tiene que ver con Estados Unidos y América del Norte, por lo que yo les diría: 'aprovechemos esta gran piedra angular, que es la principal que tenemos', y hay que tomar una decisión de qué podemos hacer frente a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos", recomendó.

Matizó que el T-MEC no será una varita mágica, pero sí puede ayudar a México a tener un ambiente propicio para invertir. "Si seguimos sumando acciones y seguimos sumando señales hacia la inversión... La inversión tiene una gran desconfianza de cambio de reglas, de visiones. No hay visión estratégica (de) hacia dónde vamos y se deben hacer modelos que funcionen. Pero no vamos a poder hacer crecer el país si no hay inversión privada y pública", señaló.

"Entonces, no es suficiente lo que estamos teniendo de inversión y el costo-oportunidad será muy grande", comentó.

El director de la Fundación México-Estados Unidos, Enrique Perret, evaluó que es momento de tomar definiciones y procurar una alianza con el país vecino.

"Es clara la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, pero también, si quieren reposicionarse a nivel internacional en temas como cambio climático y seguridad, van a necesitar de aliados y México va a tener una decisión muy importante de si queremos subirnos, si queremos encajarnos en esa nueva agenda de Estados Unidos o si dejaremos pasar esa oportunidad".

Insertarse en la agenda estadounidense, reconoció, implicará apoyar a Estados Unidos en temas como Venezuela y China.