Marysol desconoce por qué José José dejó fuera a Sarita del testamento

Para Marysol Sosa, hija de José José, es una alegría haber sido llamada en días pasados junto con su hermano José Joel y su mamá Anel Noreña, por el testamento en que su padre los deja a ellos como únicos herederos.

La cantante no sabe todavía qué implica la herencia del "Príncipe de la canción" en cuanto a propiedades y porcentajes, sin embargo, están felices de la posición en que su papá los ha dejado.

"A partir de aquí ya veremos en un futuro espero no muy lejano qué sigue", dice en entrevista.

"Estamos muy contentos de esa posición que nos da el haber encontrado este documento en esta apertura de este juicio testamentario. Muy contentos habiendo sido notificados los que estamos presentes en ello y en espera para ver qué procede realmente", comenta.

Sobre la ausencia de Sarita (la hija que José José tuvo con su última esposa) dentro del testamento, Marysol explica que no sabe a qué se deba.

Sosa señala que no han tenido comunicación con ella hasta el momento y ante la pregunta de si estaría dispuesta a hablar con ella responde:

"Hemos estado desde el día que se llevaron a mi papá; vivenciamos lo que nos tocó vivenciar ante el fallecimiento de nuestro padre y al día de hoy no hemos recibido nuevamente comunicación de ellos entonces de que intentamos conciliar desde ese día lo intentamos pero de parte de allá nunca ha habido nada", sentencia.

José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en Florida, Estados Unidos, y tras su partida surgieron una serie de conflictos entre su hija Sarita (a quien tuvo con Sara Salazar), y Marysol y José Joel, hijos de Anel debido a las condiciones en que se dio el deceso.

"Me entristece mucho, mi padre no tendría que haber acabado su vida como la acabó, me han quedado todavía a mí muchas dudas, hay muchas respuestas que me deben, siempre lo digo, al día de hoy y me siento contenta con esta cuestión en donde vamos en nuestro proceso y ya vendrá el momento en que esta muchacha tenga que dar la cara", señala Marysol.

Además, Sosa explica cuáles son algunas de esas dudas que aún no tienen respuesta:

"Habían mencionado que él había fallecido de un cáncer de páncreas cuando el señor ya se había ido limpio de cáncer de aquí de México, inclusive sin el órgano del páncreas porque fue removido de su persona, muchas dudas".

"No me dejaron estar presente en la cremación de él, nos negaron muchas cosas recién llegamos, esta muchacha jamás volvió a respondernos el teléfono, fue todo un embrollo el podernos ver, poder ver el cuerpo de mi padre muchas dificultades que no tenían porqué haber sido así porque no éramos desconocidos para mi señor padre".

Sobre si pudiera darse una reconciliación entre los tres hijos, Marysol es sincera.

"No sé, en primera instancia tenemos que vivenciar lo que tengamos que vivenciar, ellas por ley tienen que dar la cara, o porque en ningún momento se les buscó porque bien que se hizo, pero a partir de que suceda eso ya veremos cómo vaya a quedar esa situación. Pero así, ahorita, no".

Con respecto a las declaraciones de Alejandra Ávalos en el programa "Hoy", donde dijo que se había comunicado con José José a través de una médium, Marysol prefiere mantenerse al margen pero se dice del lado de su mamá Anel, quien demandó a Ávalos por asegurar que José José tiene un hijo no reconocido de nombre Manuel José.

"Yo a la señora al día de hoy ya no le doy tiempo de nada".

"Soporto a mi mamá de manera moral, ella tiene esta situación con ella en cuestión legal, yo no estoy metida en ello porque suficientemente tengo con la otra situación en la que estoy, contenta de recibir esta noticia (del testamento) pero en cuestión de las demandas de mi madre son de ella y tiene todo el derecho de hacerlas".