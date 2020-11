Millie Bobby Brown protagonizará nueva película de Netflix, Damsel

El cineasta español Juan Carlos Fresnadillo dirigirá a la joven estrella Millie Bobby Brown en la película de fantasía Damsel que prepara Netflix, confirmó este miércoles la propia plataforma.

La noticia supone una nueva colaboración entre Brown y Netflix tras el éxito reciente de Enola Holmes y, por supuesto, la célebre serie Stranger Things.

Brown será la protagonista y ejercerá como productora ejecutiva en Damsel, donde Fresnadillo, nominado al Oscar por el corto Esposados, contará con un guion de Dan Mazeau (Wrath of the Titans).

En la cinta, la actriz encarnará a la princesa Elodie, una joven que cree que contraerá matrimonio con el príncipe Henry pero que descubre que, en realidad, va a ser sacrificada por un dragón.

Se trata del primer proyecto cinematográfico que dirigirá Fresnadillo desde Intruders (2011), un thriller de suspense protagonizado por Clive Owen.

Previamente, el canario dirigió Intacto (2001) y 28 Weeks Later (2007).

Brown fue nominada en dos ocasiones al Emmy como mejor actriz de reparto por su papel en Stranger Things.

La actriz tiene pendiente el estreno en 2021 de Godzilla vs. Kong, una secuela de la cinta Godzilla: King of the Monsters, que recaudó cerca de 400 millones de dólares.

Brown viene de estrenar en septiembre Enola Holmes, una historia de detectives que toma como premisa el mundo de Sherlock Holmes.

El film fue visto por 76 millones de cuentas en Netflix durante sus primeras cuatro semanas en la plataforma.

Basada en las novelas juveniles escritas por Nancy Springer, Enola Holmes narra la historia de "Enola", la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft Holmes. Esta inteligente y valiente joven decide emprender una aventura en solitario cuando su madre desaparece sin dejar rastro.