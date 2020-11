Carlos Vela no ha sido más porque no quiere: Cesc Fábregas

Campeón del mundo y de Europa con la Selección Española. Múltiples títulos con el Arsenal, Barcelona y Chelsea. Cesc Fábregas, el mediocampista español, fue parte de la generación española que hizo historia en el futbol, y en una de sus etapas pudo compartir vestidores con uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, Carlos Vela.

El actual jugador del Mónaco se dio tiempo para hablar del mexicano, con quien pudo convivir en su estancia con el Arsenal en la Premier League; sin embargo, aceptó que no ha podido ser un jugador de élite ya que Vela no se lo ha propuesto.

"Para mí, Carlos Vela es uno de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo ve ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido, y eso siempre se lo he dicho", aceptó Fábregas en entrevista para "Marca Claro".

El mediocampista aceptó que Vela es uno de los futbolistas a los que más cariño le tiene y lo ve como un hermano pequeño, ya que recuerda cuando el mexicano llegó a Londres con 16 años, misma edad que tenía cuando comenzó su etapa con los "Gunners".

Aceptó que algunos días lo regañaba debido a que, "siempre decía 'bueno, ya, mañana' el mañana que siempre se dice de los mexicanos. Pasaba el mañana y yo le decía, 'no, Carlos, no se tiene que hace mañana, se tiene que hacer hoy'. Se lo repetí varias veces, y aún así, ha hecho una carrera muy buena", aceptó.

A pesar de la mentalidad del delantero del LAFC, Cesc admite que la trayectoria de su excompañero ha sido bastante buena, aunque ha tenido inconsistencia para llegar a ser el número uno, pero manifiesta que cuando tiene un buen día puede hacer cosas espectaculares.