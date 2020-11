Agencia que representaba a Eleazar Gómez termina relación laboral con el actor

A través de un comunicado, la agencia de representación Eleazar Gómez informó que debido a la situación legal por la que atraviesa el actor, han decidido concluir el contrato.

Latinvasion Agency explicó que lo sucedido es inaceptable y no va en concordancia con la política que manejan ni con su trayectoria profesional.

Se aclaró que sin ánimos de juzgar, la agencia no comparte ningún tipo de "bulling", violencia o agresión contra nadie.

Finalmente desearon de corazón que Eleazar Gómez encuentre la ayuda necesaria para superar esta triste situación.

Nicandro Díaz, productor de la telenovela "La mexicana y el güero" decidió guardar silencio los primeros días en los que se dio a conocer la situación de Eleazar, uno de los actores de su telenovela, quien fue detenido el jueves pasado en la Ciudad de México al provocar lesiones a su pareja, la modelo Tefi Valenzuela, sin embargo, el productor, quien negó entrevista a este medio a través de su producción, se limitó al comunicado.

Ver esta publicación en Instagram ✍ ✍ ✍ ANUNCIO OFICIAL Att. Joe Bonilla Una publicación compartida por Latinvasion Agency (@latinvasion) el 10 de Nov de 2020 a las 6:43 PST

"Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela La mexicana y el güero, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días. Es importante resaltar que ni Televisa ni la producción, apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes", se informó.

Unos días antes de lo acontecido, Eleazar había compartido a EL UNIVERSAL algunos detalles sobre su personaje, quien tiene una relación un tanto secreta con Sian Ching.

"Lo he tratado con mucho respeto, con amor y me ha dejado muchas enseñanzas, me ha dejado conocer esta parte, un poco la represión que a veces se puede vivir por estar en una mentira".

Nicandro Díaz dijo que en breve escogerán al actor que entre en su lugar, para que puedan integrarse a las grabaciones.

En "Hasta el fin del mundo", protagonizada por Marjorie de Sousa y Pedro Fernández, el mismo productor reemplazó al intérprete de "Yo no fui" por David Zepeda. María Rojo, en la misma historia, fue sustituida por Leticia Perdigón.

El productor Emilio Larrosa prescindió de Edith González y en su lugar entró Ana Patricia Rojo, mientras que en "Dulce desafío" Irán Castillo entró de emergencia en lugar de Adriana Nieto.