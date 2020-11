Famosos poperos que han debutado en la cumbia

La cumbia es un baile de Colombia que se originó en la Costa Caribe de esa nación en los tiempos de la colonia. Se trata de la fusión de tres culturas; la africana, la indígena y la española, que se combinaron para convertirse en una expresión coreográfica y musical.

Aunque nació en ese país sudamericano, el género se ha extendido por todos lados, como en el caso de tierra azteca, donde la cumbia mexicana es la adaptación y fusión de la colombiana con géneros cubanos, como el son montuno y las orquestas de mambo, así como folclore mexicano de la música norteña, banda o el huapango.

Este ritmo ha trascendido enormemente, tan es así que varios exponentes del pop han coqueteado con él. El caso más reciente es el de Beto Cuevas, quien grabó La cumbia del encierro con Los Socios del Ritmo.

La melodía se lanzó con gran éxito el pasado viernes en todas las plataformas digitales como Spotify y el video oficial poco a poco va subiendo en visualizaciones.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, el exintegrante de La Ley se mostró entusiasmado de haber incursionado en la cumbia tal y como lo han hecho sus compañeras Belinda y Paulina Rubio, quienes recién se juntaron con Los Ángeles Azules y Raymix, respectivamente.

“La cumbia es un estilo musical que te alegra y te levanta el espíritu, y eso es algo que necesitamos hoy más que nunca porque hay mucha depresión por la pandemia. Ha sido genial colaborar con Los Socios del Ritmo”, dijo Cuevas.

El pasado 19 de marzo, Paulina Rubio sorprendió a sus fanáticos al lanzar la electrocumbia Tú y yo, al lado de Raymix. Sin duda, fue un gran acierto para la llamada “Chica dorada”, ya que el clip lleva más de 27 millones de streams en YouTube.

“La música de Raymix siempre es muy pegajosa y bailable, pero no ‘manches’, Pau, te la rifaste como las grandes, la electrocumbia te quedó muy bien. Excelente trabajo”, le escribió el usuario Eddy Wonk a Rubio en la citada plataforma de videos.

Otra popera que también acertó a la hora de debutar en la cumbia ha sido Belinda. Fue en junio de 2019 cuando el mundo entero escuchó el tema Amor a primera vista, en el que la cantante hizo mancuerna con Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia.

“Es una canción moderna, actual, que habla del amor que puede suceder incluso al momento de conocer a una persona”, explicó a medios internacionales Palencia, quien fue uno de los autores de la melodía.

La española Ana Torroja también cayó en las redes de la cumbia de la mano musical de Los Ángeles Azules. Con los oriundos de Iztapalapa grabó las melodías Ay amor y Me cuesta tanto olvidarte. Con los creadores de éxitos como Mis sentimientos y 17 años de igual manera han colaborado otros poperos como Aleks Syntek, Yuri, Ximena Sariñana, Los Claxons, Ha*Ash, Mc Davo y Gloria Trevi.

En 2002 Thalía lanzó una versión cumbia de su hit Tú y yo, al lado de los Kumbia Kings. La rola fue bien recibida por los seguidores de la cantante y del grupo. La melodía fue escrita por Estéfano y Julio Reyes.

La actriz Aracely Arámbula debutó en la música arropada por la cumbia. Lanzó temas como Bailo sola, Las vías del amor y Sexy, tema incluido en el disco del mismo nombre, que le produjo A. B. Quintanilla.

En el disco Más futuro que pasado, Juanes también ofrece cumbias, uno de los principales ritmos de Colombia, con “fusiones más envolventes y vanguardistas, pero aún con la tradición y notas de guitarra adecuadas, para crear una versión de la cumbia, la guasca, el vallenato y otros estilos folclóricos en línea con el siglo XXI”, podía leerse en un boletín de prensa enviado por su transnacional.

“Siempre he tratado de mezclar diferentes mundos musicales: rock con música que me encanta y que escucho, la música de Colombia, como la cumbia, el vallenato y la guasca. Durante los últimos cinco años he tenido la oportunidad de trabajar con productores más jóvenes. Ha sido interesante experimentar con cosas como la incorporación del dembow en mis canciones.

“Pero más allá de intentar hacer reguetón, lo que puedo hacer es traer elementos de ese género a mis canciones de una forma orgánica y efectiva. Quería mezclar folclore y rock con algo de lo que oímos hoy en día –pop, ritmos urbanos. El disco tiene bastante de eso; es un disco para bailar y divertirse”, ha dicho de su disco de 2019. Juanes de igual manera lanzó con Raymix el remix cumbianchero de Oye mujer, el cual justo catapultó la carrera del artista mexicano, gracias al impulso del colombiano