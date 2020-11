Torreón rompe récord de hospitalizaciones por COVID-19

La ciudad de Torreón registró ayer un nuevo récord de pacientes hospitalizados en las áreas COVID de las unidades de salud públicas y privadas. En el reporte estatal, la Secretaría de Salud de Coahuila reportó 349 personas hospitalizadas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 y que ingresaron con cuadros clínicos sospechosos a esta enfermedad.

Se trata de un 85.96 %, por lo que la disponibilidad de camas COVID hasta el momento es de 57, dado que la capacidad total es de 406.

Cabe hacer mención de que el porcentaje de ocupación hospitalaria es menor a la de días anteriores debido a que recientemente se hizo una ampliación de camas en 9 de 11 hospitales públicos y privados que atienden la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, la tasa de ocupación no ha disminuido.

En cuanto a la ocupación de ventiladores, el reporte es de un 35.78 %, es decir, hay 39 aparatos ocupados de una capacidad total de 109.

De acuerdo a los Indicadores para la Estimación del Riesgo Epidemiológico Coahuila, que publica el Gobierno del Estado, la región Laguna se mantiene hasta ahora en semáforo de riesgo epidemiológico en color naranja, con un total de 29 puntos.

Por Indicadores, se mantienen seis en color rojo con una métrica de riesgo máxima de 4 puntos. Se trata de la Tasa de incidencia de casos estimados activos por 100 mil habitantes; la Tasa de Mortalidad por 100 mil habitantes; Tasa de casos hospitalizados por 100 mil habitantes; Porcentaje de camas IRAG; Porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2; y Tendencia de casos hospitalizados por 100 mil habitantes.

En el Reporte COVID, ayer se dio a conocer que Torreón tiene el primer lugar entre los municipios de Coahuila con el mayor número de casos activos, al registrar 899. Le siguen Saltillo, con 331, y después Monclova, con 202. En San Pedro de las Colonias hay 63 casos activos, en Matamoros son 54, en Francisco I. Madero hay 52 y en Viesca son 4.

El coordinador médico de la Mesa de Salud de La Laguna, Alberto Salas Cepeda, reiteró que es importante que la ciudadanía atienda las medidas sanitarias para evitar la propagación y el contagio del virus SARS-CoV-2, sobre todo en la recta final del año donde por la temporada decembrina la población suele reunirse con mayor frecuencia.

El doctor envió un mensaje a la población: "que pongan un escenario que no andamos muy distante de él, que lleguen a un hospital a urgencias a atenderse y no haya médicos. Vean ese escenario porque no estamos muy distantes de ello. Muchos de los doctores han caído, ha sido muy desgastante para sus familias también; ¡cuidémoslos!, hagamos lo nuestro. Apoyemos a los médicos porque recuerden que son un recurso finito, se termina, ¿y de dónde traemos médicos?".

Sobre los eventos sociales y reuniones en domicilios particulares que se realizan principalmente los fines de semana, Salas Cepeda expresó que: "es desesperante, es triste estar tratando a los pacientes con neumonía en las casas, eso es sumamente frustrante para el médico, pero más frustrante es para los médicos que están al frente, en la batalla (contra el COVID-19), ellos están ante un escenario viral muy importante porque ellos están recibiendo a pacientes con el virus. Seamos conscientes la comunidad".